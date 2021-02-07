السعودية: نعمل مع أميركا لمواجهة التحديات

عربيات ودوليات

الرياض - واشنطن - الوكالات: بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين. كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية «استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالاضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك». من جهته رحب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات ايران ووكلائها. وقال في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، «نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة». وأضاف «تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم».

أتى ذلك، بعدما اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران. وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لادارته، الخميس، «السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من ايران». كما اعلن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على اهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

