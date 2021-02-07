الإمارات تلقح 4 ملايين .. و«مناعة القطيع» خلال شهر

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات توزيع اكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حسب وكالة الأنباء الرسمية «وام».

وقالت وزارة الصحة الاماراتية في بيان انها قدمت 158 الفاً و786 جرعة خلال 24 ساعة ليصبح مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى مساء يوم الجمعة 4 ملايين و8 آلاف و160 جرعة. وذكرت الصحة الاماراتية ان معدل توزيع اللقاح كان بنسبة 40.53 جرعة لكل 100 شخص (40.53%) وبهذا المعدل يرتقب ان تصل الامارات الى «مناعة القطيع» وهي تلقيح 60% من مجموع السكان في غضون اقل من شهر.

وقبل اسبوع قال مسؤولون اماراتيون ان بلادهم ستفرض المزيد من القيود بما في ذلك تدابير اكثر صرامة على اماكن الترفيه والمزيد من الفحوصات للمسافرين لمكافحة انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة مع استمرار الدولة في تسجيل اعلى حالاتها اليومية.

في غضون ذلك اكدت دراسة ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي قامت جامعة «أكسفورد» البريطانية بتطويره بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا» يتمتع بفعالية ضد الطفرة التي طرأت على الفيروس في بريطانيا مؤخرا. ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» فقد اكدت «أسترازينيكا» ما توصلت اليه في دراسة لم يتم تحكيمها رسميا. وأجرت شركتا «فايزر» و»موديرنا» الأميركيتان بدورهما دراسات اولية توصلت الى ان لقاحاتهما لا تزال تتمتع بفعالية امام الفيروس المستجد وطفراته. وأدت الطفرات الأخيرة الى ارتفاع حالات الاصابة بـ»كورونا» في بريطانيا وجنوب افريقيا وبقاع اخرى حول العالم ورغم سرعة انتشار الفيروس المتحور، الا انه لايؤدي الى حالات اكثر خطورة من العدوى. ورصدت الولايات المتحدة اصابات بالطفرة البريطانية من الفيروس في عشرات المدن والمقاطعات.وتشير الصحيفة الى ان الجهات المصنعة للقاحات تعمل حاليا على تطوير تركيبات تركز على الطفرات الجديدة بشكل اكثر دقة. الى ذلك قالت شركة «سينوفاك» الصينية ان نتائج المرحلة الأخيرة من لقاح «كورونا» الخاص بها في البرازيل وتركيا اظهرت ان اللقاح ساعد في تقليل عدد الوفيات جراء الفيروس وخفف من اعداد المصابين الذين يحتاجون لعناية طبية في المستشفى، لكن معدل فعالية اللقاح كان اقل بكثير في منع العدوى.ووفقا للتجارب التي شملت 12396 شخصا فان لقاح سينوفاك كان فعالا بنسبة 100% في تخفيف عدد الوفيات وعدد دخول المصابين للمستشفى، و83.7% فعالا في تجنب الحالات التي تتطلب علاجا طبيا، ولكن بنسبة 50.65% فقط في منع الاصابة بالعدوى.

