بايدن يزج بالجيش في معركة تطعيم «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف المستشار في فريق الاستجابة لوباء «كورونا» في البيت الأبيض، اندي سلافيت، ان وزير الدفاع، لويد اوستن وجه اوامره لأكثر من 1000 جندي اميركي لتقديم الدعم والمساعدة في تسريع جهود نشر اللقاحات على نطاق واسع في البلاد.

وكشف سلافيت في احاطة بشأن جائحة «كورونا» في البيت الأبيض ان عناصر من الجيش سيصلون ولاية كاليفورنيا للانتشار فيها خلال الأيام العشرة المقبلة، ليكونوا على استعداد للمزيد من المهام القادمة بعد ذلك. وسيتم ارسال عدد لا يقل عن 1110 من الجنود الى خمسة مراكز تطعيم رسمية تابعة للوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ، لدعم الجهود القائمة فيها. وبحسب سلافيت فسيتم نشر الجنود بموجب موافقة اوستن على طلب وجهته ادارة الطوارئ الفيدرالية للمساندة في «تعزيز وتسريع التلقيح في جميع انحاء البلاد».

وقالت ادارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، انها ستدفع تعويضات للولايات مقابل الاستعانة بالحرس الوطني للمساعدة في جهود نشر اللقاح. وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك بها الجنود في عمليات التلقيح ضد «كورونا».

وطلبت الوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ من «البنتاغون» دعمها بـ10 آلاف عنصر من الجيش لتقديم الدعم في 100 موقع للتلقيح، ولا يزال الطلب قيد الدراسة. وفور تنصيبه، اعلن بايدن خطة ادارته لتوزيع مئة مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المئة الأولى من رئاسته.

في غضون ذلك تراجع عدد الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي، وتسعى اوروبا لتسريع التلقيح مع ابداء اهتمامها باللقاح الروسي، بينما طالب خبراء فرنسيون بفرض الاغلاق العام. وأظهر احصاء لـ«رويترز» ان ما يزيد على 105 ملايين شخص اُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل اجمالي عدد الوفيات الى اكثر من مليونين و285 الف وفاة.

وسجلت الجمعة، 493 الف اصابة عالميا، وبذلك يكون عدد الاصابات قد انخفض لما دون عتبة 500 الف في اليوم للمرة الأولى منذ اكتوبر كما يواصل عدد الاصابات التراجع (بنسبة 13% هذا الأسبوع) عن معدل 725 الفا القياسي الذي سجل منتصف الشهر الماضي.

وتراجع عدد الاصابات الجديدة في افريقيا بنسبة 27%، وبنسبة 17% في الولايات المتحدة وكندا، و12% في اوروبا وأميركا اللاتينية والكاريبي، و2% في آسيا، كما توقفت العدوى تقريبا في استراليا بينما ازدادت في الشرق الأوسط بنسبة 4%.

وعلى صعيد التلقيح اعتبر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، انه ينبغي تسريع عملية التلقيح في اوروبا بدعم كافة المختبرات، معربا عن «قلقه» من اثر الطفرات على فاعلية اللقاحات. ويرى الخبراء ان اي نسخ متحورة مستقبلية يمكن ان ينتهي بها الأمر الى تجاوز الدفاعات المناعية، التي طورتها اللقاحات الحالية، وهو سبب مهم لتسريع حملات التطعيم.وبدوره، رأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ان اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» (Sputnik-V) هو «بشرى سارة للبشرية»، وأعرب عن امله في ان «تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيصه».

من جهة اخرى، حذر مدير معهد روبرت كوخ بألمانيا من ان الوضع الصحي ما يزال «بعيدا عن ان يكون تحت السيطرة»، مبددا بذلك الآمال في رفع سريع للقيود.وفي فرنسا، قالت رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان انطوان بباريس، كارين لاكومب، «ما زالت الأعداد كبيرة بفرنسا. في مرحلة ما ستكون كبيرة للغاية، ولخفضها، سيكون فرض قيود جديدة حتميا».

كما ايد رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسي، فريدريك فاليتو، الدعوة الى عزل عام جديد بأنحاء البلاد.

