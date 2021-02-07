«آثار مشعة» في موقعين إيرانيين

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» عثروا على دليل جديد بشأن انشطة نووية في ايران لم يعلن عنها سابقا.

ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين قولهم ان عينات اخذتها الوكالة من موقعين في ايران خلال عملية تفتيش جرت الخريف الماضي احتوت آثارا لمواد مشعة. وأضاف الدبلوماسيون ان مكان اكتشاف المواد المشعة قد يشير الى ان ايران سبق ان قامت بأعمال تتعلق بأسلحة نووية، لكنهم قالوا انهم لا يعلمون طبيعة المواد المكتشفة.

ولفتت الصحيفة الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ادرجت في تقرير لها في يونيو الماضي اسئلة طلبت فيها توضيحات من ايران بشأن انشطة «مريبة» حصلت مطلع عام 2000 او قبل ذلك التاريخ، في 3 مواقع مختلفة.

الى ذلك اعلن البيت الأبيض ان الاتفاق النووي الحالي سيشكل اساسا لاتفاق جديد في وقت يتسارع فيه الحراك الدبلوماسي لاعادة واشنطن وطهران للاتفاق رغم مطالبة كل منهما الطرف الآخر بالعودة اليه اولا. فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي انه اذا عادت ايران للاتفاق النووي فستعود اليه الولايات المتحدة، وسيشكل اساسا لاتفاق جديد معها، بالتنسيق مع شركائها. وأضافت ساكي خلال ايجازها الصحافي ان «الكرة الآن في ملعب ايران».

ويتعارض ما اشارت اليه المتحدثة الأميركية من سعي ادارة الرئيس بايدن الى ابرام اتفاق جديد مع موقف ايران التي ترفض التفاوض على اي من بنود الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وألمانيا.

من ناحية اخرى، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان اجتماع مجلس الأمن القومي تناول قضايا الشرق الأوسط ومن بينها ايران لكنها اوضحت ان القصد منه ليس اصدار القرارات. وكان موقع «أكسيوس» ذكر استنادا لمصادر من البيت الأبيض ان من بين الأمور التي سيتم نقاشها، هي ما اذا كان سيتم الدفع نحو العودة للاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية في ايران في يونيو المقبل، او الانتظار لما بعد الانتخابات.

