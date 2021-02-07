الولايات المتحدة تدشن «السنوات الصارمة» مع الصين وروسيا

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حض وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بكين على احترام حقوق الايغور والتبت وهونغ كونغ وذلك خلال اول اتصال بين مسؤولين من البلدين منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة. وقال بلينكن للدبلوماسي الصيني البارز يانغ جي تشي خلال مكالمة هاتفية ان الولايات المتحدة ستواصل النضال من اجل حقوق الانسان والقيم الديمقراطية بما في ذلك في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وأشار بيان الخارجية الأميركية الى ان بلينكن «ضغط على الصين للانضمام الى المجتمع الدولي في ادانة الانقلاب العسكري في بورما». وقال بلينكن ان الولايات المتحدة ستحاسب بكين على جهودها لتهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك عبر مضيق تايوان- وتقويضها النظام الدولي القائم على القواعد. كما كتب عبر تويتر بعد مكالمته مع المسؤول الصيني انه اوضح ان الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الوطنية وقيمها الديمقراطية وستحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي، على حد تعبيره. وتأتي هذه اللهجة الصارمة بعد ان قال بلينكن خلال جلسة الاستماع المخصصة لتثبيته انه سيواصل نهج الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين وهي احدى نقاط الاتفاق النادرة بين الادارتين. وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين ان «المصالح المشتركة للبلدين تفوق خلافاتهما» ودعا الى «لقاء الصين في منتصف الطريق» لتحسين العلاقات.

وجاء ذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي في خطاب امام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن عن الخطوط العريضة للدبلوماسية الأميركية الجديدة ولاسيما ازاء قضايا الشرق الأوسط وروسيا. وقال بايدن «أميركا عادت. الدبلوماسية عادت» متعهدا بـ»بناء تحالفات دولية جديدة» مع التصدي بقوة لروسيا والصين في خطوة منه لانهاء السياسة التي اتبعها سلفه دونالد ترامب تجاه هذين البلدين.وأعرب بايدن عن تصميمه على مواجهة الصين وروسيا، متهما خلفه بأنه كان ضعيفا خاصة ازاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال من وزارة الخارجية ان الولايات المتحدة يجب ان «تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، خصوصا الطموحات المتزايدة للصين ورغبة روسيا في اضعاف ديمقراطيتنا». وأضاف «لقد قلت بوضوح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وبشكل مختلف جدا عن سلفي ان الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية قد ولى». ودان الكرملين خطاب الرئيس الأميركي معتبرا انه «عدائي جدا». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «انه خطاب عدائي جدا وغير بناء، نأسف له» الا ان بيسكوف اعرب عن امله في ابقاء «أساس للتعاون، رغم الكم الهائل من الخلافات والاختلافات حول مسائل اساسية».

