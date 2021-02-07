سان جرمان ومرسيليا في «كلاسيكو» فرنسا

دوليه

تتجه الانظار اليوم إلى ملعب «فيلودروم» حيث الكلاسيكو الساخن بين مرسيليا وضيفه باريس سان جرمان، في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي والتي تشهد مطاردة مثيرة بين ليل المتصدر وليون مطارده المباشر.

وغالبًا ما تكون المواجهات بين مرسيليا وباريس سان جرمان ساخنة وتزيد أحداث الأيام السبعة الماضية من التوتر عشية الكلاسيكو المئة في مختلف المسابقات بين أكبر غريمين في كرة القدم الفرنسية، علما بأن أول مواجهة بينهما كانت في ديسمبر 1971 وانتهت بفوز مرسيليا 4-2.

سيكون ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ67 ألف متفرج خاليا من الجماهير بسبب قيود فيروس «كوفيد-19»، لكن المدينة المتوسطية لا تزال في حالة تأهب بعد أن هاجم عدة مئات من المشجعين ملعب تدريبات النادي في نهاية الأسبوع الماضي. وكان المشجعون يتظاهرون ضد النتائج السيئة الأخيرة للنادي وكذلك ضد إدارته من قبل الرئيس جاك هنري إيرو، ما أدّى إلى تأجيل المباراة ضد رين في المرحلة الثانية والعشرين.

وذكرت تقارير صحافية أن المدافع الإسباني ألفارو غونساليس تعرض لإصابة في ظهره بأحد الالعاب النارية التي أطلقها المشجعون لحظة توجهه لمواجهتهم، وتم اعتقال 25 منهم، بينهم ثمانية سيحاكمون في وقت لاحق من هذا الشهر. ويمر الفريق الجنوبي بفترة سيئة في الوقت الحالي حيث مني بثلاث هزائم في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز آخرها سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه لنس 2-2 بقيادة مدربه المؤقت المغربي ناصر لارغيت الذي استلم المهمة بعدما قرّرت ادارة النادي «تعليق نشاط» البرتغالي أندريه فياش بعد ساعات من كشف الاخير عن رغبته في التخلي عن منصبه، على خلفية خلاف نشب بينه وبين الادارة بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية.

في ظروف غير مثالية، يدخل مرسيليا الكلاسيكو امام باريس سان جرمان، حتى لو كان الفريق المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية لا يزال يبحث عن قمة مستواه مع مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

