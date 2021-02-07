بودابست مرشحة للقاء ليفربول ولايبزيغ

دوليه

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أول من امس أن المحادثات جارية لنقل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين لايبزيغ الألماني وليفربول الانكليزي من لايبزيغ الى بودابست بسبب منع الضيوف من الدخول الى ألمانيا نظراً للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

ويستعد لايبزيغ لاستضافة ليفربول في 16 فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، كما أن وزارة الداخلية الالمانية اعلنت الخميس انه لن يُسمح للنادي الانكليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية ست مرات، بالدخول الى المانيا.

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت الماضي وحتى الـ17 من فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب «ريد بول أرينا» في 16 الجاري. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها 0-3. واوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة المباراة على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية.

وصرح متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم لوكالة فرانس برس أنه سيقبل أي طلب محتمل.

وقال مسؤول في لايبزيغ لوكالة فرانس برس «كل شيء ما زال ممكنا لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. علينا التحقق من نقاط معينة».

