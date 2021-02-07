إيقاف حارس أياكس لمدة عام

دوليه

أكد نادي أياكس الهولندي أول من أمس ايقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» بسب تعاطيه المنشطات.

وجاء في بيان على موقع النادي «أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي أندريه أونانا لمدة 12 شهراً بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 أكتوبر». وتابع ان القرار «دخل حيّز التنفيذ بدءا من اليوم وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية». وأشار النادي الى ان فحص البول كشف عن وجود مادة فوروسيميد المحظورة بعد أن تناول الكاميروني «عن طريق الخطأ» دواء زوجته. واكد البيان ان اللجنة التأديبية لويفا «اعتبرت أنه لم يكن لأونانا أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى الجسم».

وأفاد اياكس انه واونانا الذي سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة على ارضه، سيتقدمان باستئناف امام محكمة التحكيم الرياضية (كاس). وقال المدير الرياضي ادوين فان در سار حارس مرمى مان يونايتد الانكليزي السابق «نحن نرفض بشدة تناول العقاقير التي تعزز الأداء، ومن الواضح أننا نؤيد رياضة نظيفة. هذه نكسة رهيبة لأندريه نفسه ولكن بالتأكيد لنا كناد».

وتابع «كنا نتمنى ايقافًا مع شروط أو لفترة أقصر بكثير من 12 شهرًا، لأنه لم يقصد عمدًا تقوية جسده وبالتالي تحسين أدائه». وهذه نكسة ثانية لأياكس في غضون يومين بعد ان ارتكب الخميس «خطأ فادحًا» عندما لم يسجل اسم لاعبه الجديد العاجي سيباستيان هالر الذي وصل الى الفريق قادمًا من وست هام الانكليزي في أوائل يناير، في لوائح منافسات «يوروبا ليغ».

