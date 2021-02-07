إنتر يشدد الخناق على ميلان

دوليه

قفز نادي إنتر موقتاً إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما كسر عقدة ملعب «أرتيميو فرانكي» وفاز على فيورنتينا 2-0 في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من البطولة، ليشدد الخناق على غريمه ميلان في السباق إلى اللقب.

وبهدفي نيكولو باريلا (31) والكرواتي إيفان بيريسيتش (52)، تصالح نادي إنتر مع جماهيره بعد انتكاسة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، حينما خسر 2-1 أمام يوفنتوس بهدفين لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي انتظار إياب الكأس في التاسع من فبراير، يسعى إنتر إلى استعادة الزخم في مساره لمحاولة تحقيق لقب الدوري الأول له منذ العام 2010، إذ تنتظره مواجهتان صعبتان أمام لاتسيو وغريمه ميلان. وهذا الفوز هو الأول لإنتر على فيورنتينا في آخر سبع مواجهات بينهما، منذ المرة الأخيرة على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فبراير 2014.

ورفع إنتر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول موقتاً، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يلعب اليوم مع كروتوني متذيل الترتيب، فيما بقي فيورنتينا على نقاطه الـ22 من 21 مباراة في المركز الثاني عشر، وهي أقل حصيلة له منذ هبوطه في العام 2002. وشهدت المباراة عودة نجم إنتر المهاجم روميلو لوكاكو بعد إيقافه في الكأس إثر مشادة مع نجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه برز دفاعياً أكثر منه هجومياً.

