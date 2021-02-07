بوسطن هزم كليبرز

دوليه

قاد الثنائي جايسون تايتوم وكيمبا ووكر فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تعويض تأخره بفارق كبير في الشوط الأول إلى فوز مهم على لوس أنجليس كليبرز ثالث المنطقة الغربية 119-115، أول من امس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وسجل تايتوم 34 نقطة و7 متابعات مقابل 24 لووكر، فيما كان دخول الموزع كارسن إدواردز (16 نقطة) فاعلا من مقاعد البدلاء. ولدى الخاسر الذي مني بخسارته الاولى في ملعبه ستيبلس سنتر بعد ستة انتصارات، كان نجمه كواهي لينارد أفضل مسجل مع 28 نقطة و11 متابعة واضاف البديل لو وليامس 18 نقطة.

وخاض الفريقان المباراة بغياب احد ابرز نجومهما، بوسطن دون جايلن براون المصاب بركبته وكليبرز دون بول جورج المصاب باصبع قدمه وباتريك بيفرلي بركبته. ووصل تقدم كليبرز إلى 16 نقطة في الربع الثاني ودخل الاستراحة متفوقا 62-51. وفي بروكلين، تألق الكاميروني باسكال سياكام مسجلا أعلى رصيد له هذا الموسم (33 نقطة)، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على بروكلين نتس (123-117) الذي خسر نجمه كيفن دورانت مرتين في المباراة بسبب بروتوكول تتبع المخالطة لفيروس كورونا. واستفاد رابتورز من اقصاء دورانت الذي منع من خوض المباراة قبل قليل من بدايتها.

سُمح له بالعودة خلال الربع الأول، فسجّل 8 نقاط في 19 دقيقة قبل أن يبلغه مسؤولو فريقه بضرورة مغادرة الملعب والعودة الى غرف الملابس. واضاف سياكام 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبلغ معدله 12 محاولة ناجحة من اصل 23، واضاف لحامل لقب الموسم قبل الماضي الموزع كايل لاوري 30 نقطة في على رصيد له هذا الموسم. وحقق رابتورز فوزه الثامن في 12 مباراة. وعادل لاوري افضل رصيد له هذا الموسم مع ست رميات ثلاثية واضاف سلة حاسمة قبل 35 ثانية ليمنح فريقه التقدم 121-113.

