قرار إيقاف النشاط الرياضي .. كلاكيت ثاني مرة خطأ

محلية

منذ بداية الأزمة في مارس 2020 ونحن نستغرب من بعض القرارات التي تصدر من اللجنة المكلفة بتقييم الوضع الصحي بأنها غير مختصة في بعضها... وكان اكثرها قرارات شهر رمضان في السماح للناس بالخروج ومزاولة الرياضة ساعتين قبل الافطار من غير مراعاة للظروف الصحية للمرضى وخطورة مزاولة الرياضة وهم صائمون .... الخ. السؤال هنا هل وضعنا الصحي اصعب من وضع الدول التي تنتج اللقاح ولديها مشاكل ازمات يومية ومازالت الرياضة مستمرة عندهم الى وقت اعداد هذه المقالة؟ (كل ليلة نشاهد الكثير من المباريات الكروية خصوصا في انكلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وكأس العالم بكرة اليد في مصر وهذه الايام كأس العالم للاندية في قطر.... إلخ). يقال ان الحجة في اغلاق بعض الاندية الصحية قد تكون صحيحة اذا وجدت مخالفات واضحة لديهم ولكن في الاندية والاتحادات فالكل ملتزم بالتباعد اللهم الا في بعض المباريات التي يتحمل الخطأ فيها النادي المنظم للمباراة وكان يجب على الاتحاد المعني اعطاء تعليمات للاندية والاتحادات وحكام المباراة بعدم لعب اي مباراة بحضور الجماهير واحتساب الفريق المخالف خسران المباراة .... نعم هناك فئة قليلة تتحمل المسؤولية ولكن لا يمكن تعميم الخطأ على الكل لان نادياً او اتحاداً خالف التباعد .... ناهيك بأن كل الاندية لديها التزامات مالية مع المحترفين (لاعبين واجهزة فنية) يصرفون عليهم رواتب شهرية وسكناً ومواصلات....إلخ من شأنها ان ترهق ميزانية الاندية مستقبلا وقد تنهي عقودهم لان النشاط تم ايقافه ويجبرون على دفع مستحقاتهم كاملة... !

فأرجو ممن اتخذ هذا القرار ان يراجع نفسه ويشاهد كيف تنظم المباريات في اوروبا ليليا. وكان من الافضل توضيح سبب قراراتهم بالادلة والارقام وليس بتعميم القرار على الكل ... فهل المصابون يوميا هم كويتيون ام وافدون ؟ وهل اصابتهم جاءت في الملاعب الرياضية ام من الدواوين ؟ وهل موقع الاصابة كان بالملعب او بتجمعات شبابية بالشاليهات والاعراس ومقار اعضاء مجلس الامة... إلخ.

ان الواضح بشكل كبير ان سبب هذه القرارات هو ضعف الرقابة وتوقيع العقوبات على المخالفين ؟(فاين فريق ... الفريق عبدالفتاح العلي الذي تم تعيينه ولم يعط الصلاحية الكاملة لتطبيق القانون؟) فقد تم تطبيق العبارة التالية : «من أمن العقوبة اساء الادب» لكي لا يستطيع الفريق عبدالفتاح وغيره من قيادات الداخلية من تطبيق قانون 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الامراض السارية ؟ اذا نرجو من مجلس الوزراء الموقر اعادة النظر بهذه القرارات والجدية بتطبيق القانون على المخالفين فالخير يعم والشر يخص ... والله من وراء القصد.

