القادسية: ملتزمون بقرارات الوقاية من الجائحة

محلية

أكد مجلس ادارة نادي القادسية في بيان مقتضب أصدره أمس تطبيق جميع القرارات والالتزام بجميع الارشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة والمعنية بشأن الوقاية والحماية من جائحة كورونا، ومنها عدم السماح للجماهير بحضور المباريات من واقع الحرص على سلامتهم اضافة الى سلامة اللاعبين والأجهزة المختلفة.

وقال: «نعتذر من جماهيرنا الأعزاء عن امكانية حضورهم للمباريات مقدرين حبهم ووفاءهم للنادي وحرصهم الدائم على تشجيعه ومؤازرته، سائلين الله عزوجل أن تزول الغمة وتنتهي الجائحة لنسعد بحضورهم من جديد وأن يحفظ الجميع من كل شر ومكروه.

