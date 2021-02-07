أخيراًَ.. الأخضر في الصدارة

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احتفلت جماهير العربي بتصدر فريقها جدول الترتيب بعد فوزه على الشباب بثلاثية نظيفة أول من أمس في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة التي شهدت أول من أمس أيضا تعادل الساحل مع كاظمة 1-1. وافتتحت الجولة الخميس بتعادل الكويت حامل اللقب مع خيطان 0-0، والنصر المتصدر السابق مع الفحيحيل 1-1. وغاب الأخضر كثيرا عن المنافسة على بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015 الذي خسر فيه اللقب لصالح الكويت في الجولات الأخيرة وبفارق المواجهات المباشرة، لذلك أسعدت هذه العودة عشاق الأخضر الذي رفع رصيده الى 7 نقاط ستبقيه في الصدارة لمدة شهر بعد قرار ايقاف النشاط الرياضي من قبل اتحاد الكرة، وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة القادسية مع السالمية التي أقيمت في وقت متأخر أمس. وواصل الأخضر عروضه الجيدة بعد التعادل مع الكويت 1-1 في الجولة الأولى، والفوز على كاظمة في الثانية 2-1، وربما سيكون الفريق المتضرر الأكبر من التوقف لأن فرقا كالكويت والقادسية والسالمية التي لم تقدم العروض المنتظرة، ستستغل فترة التوقف بلا شك من أجل اعادة ترتيب أوراقها.

ورغم الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة العربي مع الشباب والتي طرد فيها الحكم عمار أشكناني لاعبي الشباب سليم مامادو في الدقيقة 39 وزميله مامي ساهير في الدقيقة 49، الا أن الأخضر كان الطرف الأفضل في اللقاء واستحق الفوز بجدارة بعد أن تقدم مبكرا بواسطة الوافد الجديد علاء الدالي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، فيما تكفل بندر السلامة بالهدف الثاني برأسية جميلة في الدقيقة 60. وأضاع لاعبو العربي فرصا عدة كانت كقيلة بمضاعفة النتيجة بينما ألغى الحكم هدفا لعدي الدباغ في الدقيقة 11 بعد مراجعة تقنية «فار»، كما تراجع عن ركلة جزاء للأخضر في الدقيقة 65 بعد مراجعة «الفار». في المقابل هدد الشباب مرمى العربي في أكثر من المناسبة رغم النقص العددي في صفوفه. وتجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط حصدها من الفوز على السالمية، مع العلم أن الفريق خسر في الجولة أمام النصر بهدف دون رد.

وفي مباراة ثانية، حصد كاظمة نقطته الأولى في المسابقة بتعادله مع الساحل 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الصداقة والسلام، بينما رفع الثاني رصيده الى 4 نقاط. وتقدم كاظمة مبكرا عن طريق شبيب الخالدي الذي تابع برأسية عرضية كاردوسو في الدقيقة السادسة، ورد عليه فيصل عجب بهدف التعادل في الدقيقة 13.

