«الكرة» ناشد رئيس الوزراء استثناءه من قرار إيقاف النشاط

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ناشد رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باستثناء اتحاد اللعبة من قرار ايقاف النشاط الرياضي. وقال اليوسف ان عواقب وآثار قرار الايقاف ستكون وخيمة، خصوصاً في ظل ارتباط الأندية بعقود مع لاعبين محترفين وأجهزة فنية تنتهي غالبيتها مع انتهاء الموسم المعتادة في اغلب دول العالم. واضاف رئيس الاتحاد ان قرار الايقاف سيضطر الاتحاد الى تمديد فترة الموسم الرياضي، مايترتب عليه تكبد الأندية مبالغ مالية كبيرة جراء العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين. وأشار اليوسف الى تضرر المنتخب الوطني من هذا القرار، وذلك من خلال ارتباطه باستحقاق مهم بالتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث مقرر خوضه اهم مواجهتين امام استراليا والأردن في مارس المقبل، معتبراً ان قرار الايقاف يعد كارثة بحق المنتخب، وستكون نتائجه سلبية على الاستعدادات لهذه التصفيات، اذ سيساعد في عدم تحقيق النتائج المرجوة، لاسيما في ظل منافسة الأزرق على التأهل. وأكد اليوسف ندرة حالات الاصابة بين اللاعبين ومنتسبي اللعبة بوباء كورونا المستجد منذ استئناف النشاط الرياضي، بالاضافة الى خلو الاصابات بين لاعبي المنتخب في فترة التجمعات الماضية، ما يؤكد التزام الاتحاد بجميع الاشتراطات والاحترازات الصحية فيما يخص هذا الوباء. وتمنى اليوسف ان يتم اعادة النظر في قرار الايقاف، واستمرار النشاط اسوة بالدول المجاورة، مع التأكيد على ان اتحاد الكرة سيواصل العمل على الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وفق الاجراءات التي تضمن سلامة الجميع، مع تطبيق وتنفيذ جميع الاجراءات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار هذا الوباء.

