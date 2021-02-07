صبيح والزنكي أوجبا الإيقاف

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في ظل قرار ايقاف النشاط الرياضي لمدة شهر بداعي جائحة كورونا من قبل السلطات الصحية بدا كأن هناك تسابقا من قبل بعض اللاعبين والاداريين والحكام بالخروج عن الروح الرياضية والمألوف في بعض من مباريات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الممتازة، في الوقت الذي لا تنقصنا فيه أية مشاهد وأحداث تشوه صورة الرياضة الكويتية التي هي أصلا تعاني من تراجع كبير على مستوى الأندية والمنتخبات، وهذا ما سيزيد من معاناة الرياضة كثيرا.

ففي لقاء الكويت وخيطان اكتفى الحكم احمد العلي بتوجيه انذار للاعب الكويت التونسي رامي بدوي بعد تدخل عنيف على قدم محترف خيطان جيمي سياج ويفترض منه اشهار البطاقة الحمراء دون ان يكون هناك تنبيه من حكام الفار. واكمل المشهد سوءا اعتداء اداري فريق الكويت احمد صبيح على مراسل قناة كويت سبورت الزميل الخلوق فهد الشمري (الذي مارس عمله) في منظر غريب لم تعتد عليه ملاعبنا.

وشهد لقاء العربي والشباب احداثا اقل ما يطلق عليها أنها مؤسفة، وبما ان التوتر طغى على اداء لاعبي الشباب ما استدعى الحكم عمار اشكناني الى طرد لاعبي الشباب سليم مامادو ومامي ساهير بفعل المخاشنة العنيفة وهذا ما دفع بمدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي بعد الطرد الثاني إلى ان يطلب من اللاعبين الاجتماع معهم بشكل سريع وكأنه يريد الانسحاب وعقبها عادوا لاستمرارية اللعب.

وكما يؤخذ على الحكم الغاؤه ركلة جزاء صحيحة للعربي عندما اعاق لاعب الشباب محمد الفارسي لاعب العربي الهادي السنوسي داخل منطقة الجزاء بعدما كان قد احتسبها وبعد العودة للفار تراجع عن قراره.

وعلى اثر هذا الشحن كان المدرج قد شهد احداث شغب بعدما انفعل لاعب الكويت احمد الزنكي الذي كان حاضرا لمتابعة المباراة ليعتدي بالضرب مع مجموعة من الشباب على احد المشجعين تحت مبرر انه تلفظ على والده، وكأن العملية فزعة بطريقة مقززة وتصرف لا يليق بلاعب يعد احد ركائز المنتخب يفترض منه يكون اكثر هدوءا وتحكما بأعصابه سواء داخل الملعب اوخارجه ويتعامل مع صيحات وردات فعل الجماهير بعقلانية وليس بفرد العضلات.

وحالتا الاعتداء من قبل صبيح والزنكي تحتمان علينا القبول والرضا بقرار ايقاف النشاط الرياضي من قبل الجهات الصحية، الى حين مراجعة ما في النفوس من قبل المسؤولين الرياضيين واللاعبين والاداريين على أمل ان نستعيد الأجواء المثالية والصحية للرياضة الكويتية.

ولكن يظل السؤال من سمح للجماهير بالدخول وما هو موقف لجنة الانضباط بمثل هذه الاحداث الخارجة عن الأخلاق والنظم، فلابد ان تكون عقوبتها تتواءم مع التصرفات التي حدثت،وعلى لجنة الحكام هي الاخرى ان تضبط معيار التحكيم وتوقف تلك الاخطاء.

