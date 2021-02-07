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كنكوني: أشكناني ارتكب مجازر تحكيمية

راشد خلف
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الأحد 07 فبراير 2021

انتقد نائب مدير جهاز الكرة في نادي الشباب على كنكوني أداء الحكم عمار أشكناني الذي أدار مباراة الفريق مع العربي وقال ان الأخير ارتكب مجازر تحكيمية في حق لاعبي فريقه. وأضاف كنكوني في تصريح لبرنامج «الديربي» أن الحكم لم يوفق في قراراته التي كان أبرزها طرد لاعبي الفريق سليم مامادو ومامي ساهير، مشيرا الى أن لاعبي العربي عيسى يعقوبو كان يستحق هو الآخر بطاقة حمراء. ولفت كنكوني الى أن العربي استحق الفوز في المباراة لكن ذلك لا يمنع أن الحكم ظلم الشاب، مشيرا الى أن الشباب لن يقدم احتجاجا على مشاركة السوري علاء الدالي، وقال: «لم نتقدم بأي شكوى ونهتم فقط بما يحدث في الملعب، الا اذا رأت ادارة النادي أن هنالك ما يستدعي تقديم الاحتجاج». وأشار الى أن مدرب الفريق المونتنيغري بوباتو سلافيلوب غاب عن المباراة بسبب مرضه، ولا توجد أي مشاكل بينه وبين اللاعبين، مع العلم أن المدرب المساعد مالك جون هو من قاد الفريق في المباراة.


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