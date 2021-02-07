إنجاز جديد لسارة خريبط في «دبي للموتوكروس»

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نالت المتسابقة سارة خريبط المركز الأول في فئة السيدات ضمن الجولة الخامسة من بطولة دبي للموتوكروس التي اقيمت اول من امس. وبذلك تكون المتسابقة خريبط حققت المركز الـ12 في فئة الـ»18+» والمركز الـ13 في فئة الشرق الأوسط بينما احتلت المركز الـ35 في الترتيب العام للبطولة.

وأعربت خريبط عن سعادتها في تصدرها لفئة السيدات، مؤكدة أن السباق كان على مستوى عال من الأداء الا أنها تمكنت من احراز المركز الاول في هذه الفئة. وأشارت الى أن السباق ضم عددا من المتسابقات اللاتي ينتمين الى عدد من الدول العربية والأجنبية، موضحة أن المشاركة في هذه المسابقات تعطيها المزيد من الخبرة وتتيح لها تطوير أدائها في المستقبل. وشكرت خريبط النادي الدولي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية على استمرار الدعم المادي والمعنوي للمتسابقين الكويتيين، معربة عن امتنانها للشركات الراعية لها. يذكر أن المتسابقة سارة خريبط حققت المركز الثالث في فئة السيدات بالجولة السابقة من بطولة دبي للموتوكروس.

