القرين تصدر «تأهيلي السلة»

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تغلب القرين على النصر 80-66 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الدوري التأهيلي لكرة السلة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن منافسات المرحلة السادسة والتي شهدت ايضاً فوز اليرموك على العربي بنتيجة 74-51.

وتصدر القرين البطولة برصيد 8 نقاط ليحرز العلامة الكاملة بعد وصوله الى النقطة رقم 8 من 4 مباريات، يليه النصر واليرموك برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ايضاً، ثم برقان 6 نقاط من 3 مباريات، والعربي والشباب 5 نقاط من 4 مباريات يليهما الساحل بـ4 نقاط من 3 مباريات ثم التضامن والصليبخات 3 نقاط من 3 هزائم.

هذا وسيتوقف الدوري التأهيلي امتثالاً لقرار الاتحاد الذي اوقف فيه النشاط الرياضي استجابة لدعوة مجلس الوزراء للاتحادات بايقاف النشاط الرياضي ضمن اجراءاته في محاربة انتشار فيروس كورونا. جدير بالذكر أن نظام الدوري التأهيلي ينص على ان تلعب الفرق التسعة التي لم تتأهل للمربع الذهبي بنظام الدوري من قسم واحد ثم يلعب بعدها الاول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس بنظام «بلاي اوف» من 3 مباريات على أن يتأهل الفائز بمباراتين من الثلاثة الى نصف النهائي الذي سيقام بنظام الدوري ايضاً ويتأهل من خلاله الاول والثاني الى الدوري الممتاز الموسم المقبل الى جانب الاندية التي تتنافس بالمربع الذهبي وهم الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء.

