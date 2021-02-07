موسيماني: الأمور صعبة جداً أمام ميونيخ

دوليه

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا. وقال لموقع ناديه: «مواجهة البايرن لا تحتاج الى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات بقدر ما تحتاج الى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا». وأضاف: «دراسة البايرن فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع لكن مهما درست سيكون الأمر صعبا للغاية خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري». وأوضح موسيماني أن الأهلي يتطلع للتعلم من الأخطاء التي وقع فيها أمام الدحيل القطري بربع النهائي رغم الفوز بهدف دون رد. وتابع «نسير خطوة بخطوة ففي البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم وهو ما تحقق». وواصل: «بدأنا المشوار بالفوز على الدحيل واليوم نحن أمام تحد جديد بمواجهة بطل أوروبا».وختم: «أتمنى مواجهة بايرن ونحن نرتدي قميصنا الأحمر (الأساسي) وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب».