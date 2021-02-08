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أحمد فهمي يصدم جمهوره بوجه مغطى بالدماء


صدم الفنان المصري أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة له، ظهر فيها بوجه مغطى بالدماء، ومليء بالجروح. أحمد فهمي كشف أن الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»، من كواليس تصوير أحد المشاهد في مسلسله الجديد «قارئة الفنجان».
الفنان المصري نشر أيضا مقطع فيديو له من كواليس تصوير المشهد، وقد تمنى له جمهوره التوفيق في مسلسله الجديد. ومسلسل «قارئة الفنجان» من بطولة أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، وغيرهم.
والمسلسل يتكون من عشر حلقات، وهو قصة هاني سرحان، وسيناريو وحوار اياد صالح، واخراج محمد جمعة، وتدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق.


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