إصابة جينيفر لورانس بجرح بعد «انفجار زجاج»

تعرضت نجمة هوليوود جينيفر لورانس لاصابات في وجهها بعد تعرضها لحادث في موقع تصوير فيلمها القادم، Don’t Look Up. كانت لورانس تصور في بوسطن عندما وقع الحادث. وفقًا لـ TMZ، حدث «انفجار زجاج محكوم» بحضور أبطال الفيلم ليوناردو دي كابريو وتيموثي شالاميت، مما أدى الى اصابة ممثلة The Hunger Games. وبحسب التقرير، كانت لورانس يصور الفيلم في بوسطن عندما وقع الحادث وقطعت قطعة من الزجاج جفن الممثلة. وقال مصدر للموقع أنه بينما كانت عين لورانس تنزف بغزارة، فان الاصابة «لم تكن بهذا السوء». وبعد الحادث توقف الانتاج لمدة يوم.