وفاء بوكيل: أداء الأغنية الكويتية.. يضعني أمام مسؤولية كبيرة

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انتهت الفنانة وفاء بوكيل من تصوير عدد من الكليبات الغنائية التي تتضمن البومها الجديد وهو بعنوان «وفاء 2021» وشهد تعاونات فنية مع عدد من الشعراء مثل فهد الرويضان ونيشان وايضا تلحين الاغاني الذي قام به الملحن عبدالله مشاري خاصة ان الالبوم يعتبر خليجياً باختلاف القوالب الموسيقية سواء الجاز اوالفلامنكو كما توجد اغان طربية وتعاون «دويتو» مع كل عادل الرويشد بعنوان «لحظات عمر» ومع عادل الماس اغنية بعنوان «الا الحب».

كما صورت اغنيتي «وردك الاحمر» في قرية «سيدي بوسعيد» وهي من كلمات فهد الرويضان وايضا اغنية «موغريب انت» والتي استوحت من بعض كلماتها وقدمتها باللهجة الفرنسية بجانب نسختها العربية وتجمع بين الروح الخليجية والأجواء الغربية وايضا عدد من الاغاني الاخرى من كلمات الشاعر نيشان.

كما تطرقت الى الملحن عبدالله مشاري حيث قالت: اعتبره عراب العمل بعد عام من المجهود الكبير وانا اعتبرها ورشة عمل لتسجيل البومي الخليجي الجديد « وفاء 2021» وكان هذا المجهود متوزعاً مابين اختيار النصوص والتلحين والتسجيل وصولا لتصوير الالبوم في تونس كما ساندنا باشرافه على كل التفاصيل لنصل الى النجاح عبر الحانه المبتكرة وتوزيعه المميز وانا اشكره على كل جهد بذله.

وعن ظروف تصوير الالبوم في تونس قالت: وجدت استحساناً من الجميع استطاعتي تصوير الاغاني في تونس رغم وجود بعض الظروف التي كانت عائقا ولكنني حاولت ان اصنع من الالم املاً وصنع شيء جديد خاصة ان الاغنية الخليجية في تونس تحتاج الى التركيز اكثر عليها وهذا ما اسعى عليه دائما من خلال الاعمال الغنائية التي اؤديها.

وعن اصرارها ان تكون في مسار الاغنية الكويتية قالت: كل فنان له بصمة باقية سواء في حياته او بعد رحيله وقد اخترت شعار سبق ان اعلنت عنه وهو «النغم كويتي.. والارض تونسية».

واضافت قائلة: انتهيت من تسجيل اغنية وطنية للكويت لانني اود ان اكون حاضرة ضمن اسماء من ساهم في الاغنية الوطنية الكويتية خاصة ان ذلك ينبع من حبي لهذه الارض والتي اعتبرها مسقط روحي وايضا اعتبر نفسي من ابناء هذه الارض والاغنية بعنوان «جيت اهني» وهي من كلماتي ومن الحان عبدالله مشاري وهذا التعاون ياتي نتيجة التعاون السابق والناجح معه.

وعن مدى رضاها عن الاعمال التي تقدمها قالت: ضميري الفني مرتاح فيما اقدمه من اعمال لها مسارها ووزنها خاصة انني انقل الصوت التونسي الى الخليج وهذا الامر يشعرني بمسؤولية كبيرة وثقيلة في نقلها بصورتها المشرقة المعروفة وتحمل المسؤولية في ان اؤدي الاغنية الكويتية والخليجية دون ان تمس بمخرجاتها او كلماتها اوحتى لحنها.

