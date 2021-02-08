«مونترو للجاز» يوفِّق في دوراته المقبلة بين «الحضوري والرقمي»

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أعلن مهرجان مونترو المرموق للجاز في سويسرا أن دوراته المقبلة التي درجت على اقامتها صيفا ستبث أيضا عبر الانترنت.

وأوضح المنظمون في بيان أن «المهرجان يواصل بذلك انتقاله الى نموذج هجين يوفق بين الصيغة الحضورية والحضور الرقمي».

وبدأ المهرجان اعتماد هذه الصيغة عام 2019 من خلال انشاء شركة «مونترو ميديا فينتشرز» المخصصة لصنع المحتوى الرقمي، لكن جائحة كوفيد-19 أدت الى التعجيل في تطبيق هذه الخطة.

ودفعت الجائحة المنظمين الى صرف النظر عن اقامة دورة 2020، وهي المرة الأولى يلغى المهرجان منذ اطلاقه عام 1967.

وسبق ذلك اعلان المهرجان العمل على تأجيل الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها النجمان ليونيل ريتشي وليني كرافيتز. ومن المتوقع أن يعلن المهرجان في الأسابيع المقبلة تفاصيل دورته الخامسة والخمسين.

وتجدر الاشارة الى أن برنامج المهرجان الذي يقام على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية ولكن داخل قاعات مقفلة، لا يقتصر على الجاز، اذ بادر الى التنويع على مر السنوات ليشمل مجموعة من الأنواع الموسيقية، ومنها الالكترونية والهيب هوب والبوب والسول.

