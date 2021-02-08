العبدالجليل: المايسترو سعيد البنا أسهم في ذاكرة الكويت الفنية

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نعى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، المايسترو الذهبي سعيد البنا الذي وافته المنية في القاهرة.

وقال العبدالجليل « المايسترو سعيد البنا أحب الكويت كثيراً، وللمغفور له دور وتاريخ كبير في مجال صناعة الموسيقى والغناء والتلحين في الكويت دامت قرابة ال60 عاماً، وله الفضل الكبير على مسيرة العديد من الفنانين والمطربين الكويتيين الذين صدحوا بأعماله الفريدة والمميزة وبينهم الراحلون عوض دوخي وعائشة المرطة، وعبدالكريم القادر أطال الله بعمره وآخرون».

وأضاف «ان الحديث عن المايسترو والملحن والعازف ومؤلف الموسيقى التصويرية سعيد البنا هو حديث عن فنان فريد ومميز في العالم العربي أجمع، فقد وصل للكويت في العام 1962 وقضى جل سنوات حياته فيها، ولم تفارقه الابتسامة، وساهم مع رفقاء دربه الفنان عبدالعزيز المفرج -ألبسه الله ثوب الصحة والعافية - والملحن غنام الديكان في رسم ذاكرة الكويتيين الفنية والغنائية من خلال حفلات وأوبريتات وزارة التربية التي أقيمت في المناسبات الوطنية للكويت وحُفرت في الذاكرة الكويتية الى يومنا هذا ونتناقلها بكل حب واعتزار وفرح مع الفنان عبدالعزيز المفرج والفنانة سناء الخراز».

وزاد العبدالجليل «نستذكر أيضاً جهود الراحل مع عمالقة الفن الكويتي في تقديم أعمال فنية خالدة ومن أبرزهم عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله في أوبريت «بساط الفقر»، وتلحينه وتوزيعه أغاني في مسرحية «باي باي لندن» ومسلسل «فريج العتاوية» وغيرها، وحقق اسهامات كبيرة في الأغنية الوطنية الكويتية».

وتقدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد والأسرة الفنية الكويتية والعربية جمعاء بغياب هذه القامة الفنية، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته.

