Top Movies

إضاءات

The Little things فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو. The Croods: ANew Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وإيماستون وريان رينولدز. 1984 Wander Woman فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جنيكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ. Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جاورون برلمان. News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وتوم آستر. Promising Young Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج إيميرالد فينيل، والنجوم مثل: كاري موليجان وبوبورنهام وآليسون بري. Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور، والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي ومايك كولتر. The War With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوماثورمان وروب ريغلي. Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا، للمخرج ماتيو غاروني، والنجوم مثل: فيديريكو إيلابي ومارين فاكث وجيمي برويتي.