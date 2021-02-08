بارينيتي تشوبرا بطلة «The Girl on the Train»

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خمس سنوات مرت منذ عرض فيلم الاثارة النفسي لايميلي بلانت «The Girl on the Train» الذي لاقى نجاحا جماهيريا ونقديا حين عرضه آنذاك. ويبدو أننا سنحصل على نسخة جديدة من بوليوود من انتاج Netflix قريبا.

الفيلم من بطولة بارينيتي تشوبرا (ابنه عم بريانكا تشوبرا جوناس)، وهو يعيد سرد كتاب باولا هوكينز الأكثر مبيعا والذي يحمل نفس الاسم.

وأصدرت منصة البث المقطع الدعائي الرسمي الأول للنسخة الهندية الجديدة من الفيلم المقرر اطلاقه على Netflix يوم الجمعة 26 فبراير.

تتبع الحبكة امرأة مطلقة تراقب حياة زوجين مثاليين من نافذة القطار أثناء تنقلاتها اليومية. ذات يوم ، شاهدت شيئا غير عادي ، صدمها، ولا يمر وقت طويل قبل أن تتورط في لغز جريمة قتل يدفعها للتشكيك في نفسها وحياتها كلها.

