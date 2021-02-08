ويزو كشفت لأول مرة سر زيادة وزنها

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كشفت الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو» لأول مرة سر زيادة وزنها، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» تقديم الاعلامي عمرو الليثي، على قناة «الحياة». ويزو قالت: «والدتي تناولت أدوية فيتامين ورضعتنى سنين، عند فطامي استبدلوا اللبن الطبيعي بالحلويات، وأصيبت بفتق، ووالدتي ظلت سنتين ترعاني، وجربت أنواع رجيم كثيرة وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلوغراماً». الفنانة المصرية أضافت: «سبب زيادة وزني يرجع الى النظم الغذائية ابدأ كويس وأخسر الوزن، ولكني لا أواصل وأعود ليزيد وزني أكثر من قبل».

