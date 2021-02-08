ترشيحات «غولدن غلوب».. غموض في التوقعات

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يعطي الاعلان عن ترشيحات جوائز «غولدن غلوب» اشارة الانطلاق لموسم الجوائز في هوليوود الذي أربكته هذه السنة جائحة «كوفيد-19» وما أدت اليه من تأجيل لعدد من الانتاجات الكبيرة.

وقد يؤدي غياب هذه الانتاجات عن هذه الدورة الشديدة الخصوصية الى ترجيح كفة منح الجوائز للأفلام الروائية التي أنتجتها منصات الفيديو على الطلب مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«آبل».

وتستحوذ جوائز «غولدن غلوب» على اهتمام كبير في أوساط السينما الأميركية، اذ تشكل مؤشرا رئيسيا للأفلام التي تحظى بفرص للفوز بجوائز الأوسكار ولهوية الممثلين الذين يتوقع أن يحصلوا عليها. لكن الجائحة جعلت الغموض يكتنف التوقعات هذه المرة، اذ تسببت بتأجيل عدد من الاستحقاقات، ومنها احتفال توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام هذا العام في نهاية أبريل المقبل.

ومن انتاجات منصات الفيديو على الطلب التي تنافس على جوائز «غولدن غلوب» هذه السنة فيلم «ذي شيكاغو سفن» من «نتفليكس»، وفيه يقارب المخرج آرون سوركين موضوعا مطروحا بقوة راهنا من خلال تناوله عنف الشرطة والمحاكمة التي أعقبت احتجاجات على حرب فيتنام شهدتها مدينة شيكاغو الأميركية عام 1968. ولـ«نتفليكس» أيضا فيلم آخر في السباق الى الجوائز هو «مانك» لديفيد فينشر الذي يستكشف العصر الذهبي لهوليوود وولادة فيلم «سيتيزن كين» لأورسون ويلز.

أما «أمازون برايم» فتراهن على «وان نايت ان ميامي» المقتبس من مسرحية عن لقاء متخيل بين محمد علي ومالكولم اكس وشخصيات أخرى تناضل من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، بالاضافة الى «ساوند أوف ميتل» الذي يتمحور على قصة عازف طبول (درامز) يصاب بالصمم.

وفي مواجهة انتاجات المنصات، تعول الاستوديوهات التقليدية على «نومادلاند» الذي حصد الجوائز في مهرجاني البندقية وتورنتو، ويتوقع بعض الخبراء أن يحصل على جائزة «غولدن غلوب» لأفضل فيلم.

ويغوص «نومادلاند» في عالم «سكان المقطورات» الأميركيين الذين يجوبون الولايات المتحدة في مركباتهم القديمة، وقد أنتجته «سيرتشلايت» التابعة لـ«ديزني» وتولت اخراجه الأميركية من أصل صيني كلويه جاو وتؤدي دور البطولة فيه الممثلة فرانسس ماكدورماند.

ولاحظ خبير الجوائز السينمائية في موقع «غولد دربي» كريس بيتشوم أن «معظم الأعمال المرشحة ذات طابع عائلي الى حد ما، أو على الأقل تصلح للمشاهدة في المنزل». وذكر بأن «أفلاما كثيرة من النوع الذي تناسبه صالات السينما أرجئ عرضها، وليست حتى موجودة في السباق الى الجوائز، كفيلم جيمس بوند أو فيلم أبطال عالم مارفل الخارقين».

وتتميز جوائز «غولدن غلوب» التي يتولى اختيار الفائزين بها 90 عضوا في رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود ، بكونها تميز بين «الأفلام الدرامية» وتلك «الكوميدية»، خلافا للجوائز الأخرى كالأوسكار.

وفي فئة الأفلام الكوميدية، يتوقع أن تتضمن لائحة المرشحين «بورات 2» بالاضافة الى الفيلمين الكوميديين الموسيقيين «ذي بروم» (من «نتفليكس») و«هاميلتون» (من «ديزني بلاس»).

أما الأفلام الأجنبية فتجمع أيضا في فئة منفصلة، ومن المحتمل أن يحقق «ميناري» الذي يتناول قصة عائلة أميركية من أصل كوري تنتقل الى الريف، نجاحا مماثلا لذلك الذي لقيه فيلم «باراسايت» العام الفائت.

وفيما يتعلق بجوائز الممثلين، من غير المستبعد أن تضم الترشيحات مرتين نجم «بلاك بانثر» تشادويك بوزمان الذي توفي في أغسطس الفائت، عن دوريه في فيلمين لـ«نتفليكس»، أحدهما «ما رينيز بلاك باتم» الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى في شيكاغو في عشرينيات القرن الفائت. والثاني «دا 5 بلادز» من اخراج سبايك لي.

ومن الممثلين الكبار الذين يحتمل أن تضم لائحة المرشحين للدورة الثامنة والسبعين من جوائز «غولدن غلوب» كل من غاري أولدمان عن «مانك» وأنتوني هوبكنز (83 عاما) عن دوره في «ذي فاذر» المقتبس من مسرحية للفرنسي فلوريان زيلر الذي تولى أيضا اخراج الفيلم.

وأشار كريس بيتشوم الى أن توم هانكس قد يكون أيضا بين المنافسين على «غولدن غلوب»عن دوره في «نيوز أوف ذي وورلد»، معتبرا أن جوائز فئة أفضل ممثل «تستقطب الكثير من الاهتمام» هذه السنة.

أما في فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي، فمن المتوقع أن تشمل الترشيحات فيولا ديفيس عن دورها الى جانب تشادويك بوزمان في «ما رينيز بلاك باتم»، اضافة الى كل من فرانسس ماكدورماند عن «نومادلاند» وكاري ماليغن عن «بروميسينغ يونغ وومن»، وهو فيلم نسوي تدورد أحداثه على خلفية حركة «مي تو».

ويقام احتفال توزيع الجوائز بالصيغة الافتراضية من بيفرلي هيلز في 28 فبراير الحالي، متأخرا نحو شهرين عن موعده المعتاد، لكنه مع ذلك سيسبق التصويت على اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار.

