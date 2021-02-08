بعد غياب 4 سنوات.. إلهام شاهين تبدأ تصوير حكاية «حتة مني»

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تعود الفنانة الهام شاهين بعد غياب أربع سنوات من جديد للشاشة الصغيرة عن الدراما التلفزيونية منذ آخر أعمالها «ليالي الحلمية» الجزء السادس. وبدأت الهام شاهين يوم 6 فبراير تصوير أول مشاهدها في حكاية «حتة مني» وهي حدوتة ضمن أحداث مسلسل يحكي عن المرأة في المجتمع.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل الذي يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين شركة سينرجي والمنتجة مها سليم.

حدوتة «حتة مني» من تأليف شهيرة سلام، واخراج حسام علي»، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب الهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، ايناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الهام شاهين هو فيلم «حظر تجول».

وتدور أحداث الفيلم في احدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للافصاح عن سبب الجريمة، ما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

فيلم «حظر تجول» من بطولة الهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول وكامل الباشا، وهو من تأليف واخراج أمير رمسيس.

