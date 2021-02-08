«الخليجي» يؤكد على الدور الأميركي لحل أزمة اليمن

عربيات ودوليات

الرياض- ابوظبي- الوكالات: رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف بتعيين مبعوث أميركي خاص باليمن. واعتبر أن تعيين المبعوث الخاص باليمن سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية دور أميركا في إنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر المجلس أن الأمين العام يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة ثانية أشار الحجرف عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس إلى أن مؤتمر إعمار اليمن مرتبط ببدء العملية السلمية، مرحبا بتعيين مبعوث أميركي لليمن. ودعا إيران لدعم السلام بدلا من تدخلاتها ودعمها لميليشيات الحوثي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، مؤكدا على الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دول الخليج.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ بدأ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن. وقال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص ليندركينغ بدأ تواصله مع الكونغرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.

في السياق، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن المبعوث الأميركي الخاص الذي جرى تعيينه في اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية. وأضافت نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن تسمية تيم ليندركينغ من قبل الرئيس بايدن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن جاء لخبرته في المنطقة حيث عملا سابقا نائبا للسفير الأميركي في الرياض، وفي سفارتها في الكويت. على صعيد متصل قالت وكالة أنباء الإمارات إن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكد في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران التزام بلاده بالعمل عن كثب مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة وبدء حوار جديد. وأكد الوزير في اتصاله بالمبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي «التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد». الى ذلك ذكر التلفزيون الإيراني أمس أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يزور إيران حاليا للمرة الأولى لبحث الأزمة في اليمن وذلك بعد أيام من إعلان واشنطن إنهاء دعمها للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وقال التلفزيون الإيراني «وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث إلى طهران في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين».

