بلينكن: الرياض شريك أمني مهم وسنواصل الدفاع عنها ضد أي تهديد

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المملكة العربية السعودية شريك أمني مهم، وأن بلاده ستواصل الدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي. وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال بلينكن إنه أكد في أول مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان على «إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن وتعزيز حقوق الإنسان». من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان- أن الوزيرين «تطرقا إلى الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتعاون من أجل منع الهجمات ضد المملكة»، وكذلك «الدفاع» عنها ضد هذه الهجمات. بدورها، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الامير فيصل بن فرحان «هنأ نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبرا عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة». وذكرت الوكالة أن وزيري الخارجية بحثا «العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».