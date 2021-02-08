العطش يحيق بليبيا.. كارثة تهدد 4.5 ملايين إنسان

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طرابلس- الوكالات: تواجه ليبيا وهي تتلمس مساراً سياسيا على طريق الانفراجة جملة من التحديات شديدة الصعوبة والتعقيد، ضمن تداعيات الصراع الذي عانت منه البلاد منذ عام 2011. ومن بين تلك التحديات، قضايا مرتبطة بأساسيات المعيشة على غرار أزمة الكهرباء المتفاقمة، إلا أن تقريرا صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» سلط الضوء على نُذر أزمة أو «كارثة إنسانية وشيكة» تهدد ملايين الليبيين من بينهم قرابة مليون ونصف المليون طفل، مرتبطة بإمدادات المياه. وطبقا للبيانات التي كشفت عنها «يونيسيف» اخيرا، فإن ليبيا على شفا أزمة إنسانية وشيكة بالنظر إلى وجود نحو 4 ملايين مواطن (من بينهم 1.5 مليون طفل) يواجهون نقصا وشيكا في المياه. وفي الوقت الذي عبرت فيه المنظمة عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا تضمنت البيانات التي نشرتها الإشارة إلى خروج الكثير من الآبار عن العمل؛ بسبب الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي. وحذرت في الوقت ذاته من «انهيار كامل لمنظومة المياه وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي» في الوقت الذي ترتبط فيه 45% فقط من المنازل والمؤسسات في ليبيا بالشبكة العامة للصرف الصحي.

ونقل موقع قناة « سكاي نيوز عربية» عن الحقوقي الليبي سراج التاورغي قوله «أزمة المياه في تقديري بدأت بإهمال المشروع الرئيسي للمياه في البلد وهو مشروع النهر الصناعي الذي يحتاج إلى أعمال صيانة دورية، لمواصلة تدفق المياه لكل المدن والمناطق الليبية». وتابع «للأسف منذ فبراير 2011 وهذا المشروع تم إهماله بشكل كبير جدا وللأسف رأينا بعض الحوادث التي تعرض لها المشروع، ما تسبب في عدم وصول المياه لعدة مناطق ليبية خصوصا أن ليبيا دولة كبيرة مترامية الأطراف تحتاج كمية كبيرة من المياه، ولهذا حدث شح المياه في البلد».

وكانت «يونيسيف» قد ذكرت في أحدث تقاريرها أن «الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي العظيم تسبب في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومات الجفارة والحساونة والسرير وتازربو، ما يؤدي إلى تهالك الشبكة» وأكدت أن «الاعتداءات تلك تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية، المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة، وتردي الوضع الأمني بالمنطقة».

وأكدت «يونيسيف» في بيانها أن «أزمة السيولة السائدة بالبلاد والتي فرضت ضغوطا إضافية على القدرة المالية للأسر على تحمل تكاليف شراء المياه بالشاحنات، وبالتالي زيادة العبء الاقتصادي عليها». وذكر الممثل الخاص لـ«اليونيسف» في ليبيا عبد القادر موسى في بيان أن «التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة سيضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية».وأوضح أن المجتمعات ستكون «قادرة على ممارسة النظافة الصحية اليومية للحد من انتقال فيروس «كوفيد-19» وبالتالي تجنب وقوع كارثة إنسانية، من شأنها أن تؤثر على أكثر من 4 ملايين شخص، بما في ذلك 1.5 مليون طفل».

