السيسي: تنسيق مصري - خليجي لحل الأزمات

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قوة مصر تنبع من صلابة شعبها وثبات جبهتها الداخلية مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على معالجة جميع الملفات في وقت واحد.

وقال السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر «أنتم من تمثلون قوة مصر.. اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا.. بيستهدف شعب مصر».

وأضاف أن «قوة مصر مش من مؤسساتها فقط، وإنما نابعة من شعبها».

وطمأن السيسي المصريين بشأن موقف القاهرة من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، داعيا المصريين لعدم القلق بشأن سد النهضة، مؤكدا أن البلاد ستصل إلى نتيجة بالتفاوض والصبر وثبات المصريين وعدم قلقهم.

وقال السيسي «إن مصر تقاتل عبر عملية التفاوض للحفاظ على حقوقها في هذا الموضوع وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه».

وأضاف «شغالين على عدة محاور وليس محور التفاوض فقط، وإنما أيضا محور تقليل حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة منه وإعادة تدويره مرة أخرى، وسنصل إلى طريقة بالتفاوض وطول البال والصبر وأيضا بثباتنا كمصريين.. ولا نكون قلقين».

وفيما يتعلق بالملف الليبي أكد السيسي أن الأمور بدأت في التحسن في الملف الليبي منذ وضع الخط الأحمر في شهر يوليو الماضي، لتبدأ مرحلة حقيقية للسلام في ليبيا معتبرا أن هذه الخطوة كانت لها نتيجتها الجيدة.

وأكد «إن إجراءنا الي إحنا عملناه في يوليو والخط الأحمر هو من أجل أن نبدأ مرحلة حقيقية للسلام في ليبيا، كانت لها نتيجة جيدة، فنحن حريصون أن تهدف تحركاتنا إلى بناء السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرضت لهزة كبيرة للغاية خلال العشرين عاما الأخيرة».

وأكد السيسي أن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد للحكم في ليبيا لحين إجراء الانتخابات «يعد خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأكد على أن الدعم المصري لليبيين، مع سعي القاهرة للتواصل مع ليبيا خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وإقرارها من البرلمان.

وأوضح أن القاهرة ستتعاون لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات فيها. وأشار إلى أن مصر تنسق مع أشقائها في الخليج وباقي الدول العربية لمحاولة إيجاد حلول للأزمات الموجودة في المنطقة والقاهرة مستعدة للعب دور إيجابي كعادتها.

وقال السيسي «إن هدف مصر هو تحقيق الاستقرار وتخفيض حرارة المشاكل الموجودة وتصفيتها مع الوقت لأن كل مشكلة من المشاكل تتداخل فيها عناصر أخرى يكون لها تأثيراتها».

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أوضح الرئيس المصري أن الدولة تدرس كل الموضوعات بشكل علمي لتحديد مسار حلها، مبينا أنه «يجري ترتيب توزيع اللقاح على الشرائح الرئيسة المتضررة من كورونا والتي يبلغ تعدادها من 30 إلى 35 مليون نسمة، وهو رقم كبير والاعتماد المالي لتوفير هذه اللقاحات موجود».

