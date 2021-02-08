%50 من مصر عشوائيات.. والحل بـ 255 مليار دولار

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن إطلاق عملية المصالحة في مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية ناجمة عن غياب دور الدولة لسنين طويلة، مما يجعل هناك إجراءات غير مسيطر عليها.

وأضاف: «لما نيجي نعالج المسائل نعالجها بالمراحل، فيه أولويات»،مبينا أن «المشكلة لم تعد في تدبير المال اللازم، واحنا متحركين في إننا نقلل حجم النمو العشوائي، عبر تقليل حجم الطلب الحالي».

وأضاف أن هناك فساداً إدارياً وفساداً تنظيمياً فضلا عن حجم الطلب العالي على العقارات، حيث تحتاج البلاد ما بين 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية وقد تصل إلى مليون شقة سنويا تقوم الدولة ببنائها بالتعاون مع القطاع الخاص، وبما يناسب قدرة المصريين المالية المحدودة.

وتابع أن حل أزمة العشوائيات في مصر يحتاج من ثلاثة إلى أربعة تريليونات جنيه (255 مليار دولار)، «والدولة حاليا تستطيع بناء هذه البيوت لكل الأجيال القادمة، ولديها القدرة على بناء مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريا».

وأوضح أن هناك ما بين 40 إلى 50 في المئة من مصر عشوائيات، لافتا إلى أنه يقوم بحل هذه المسألة عبر مراحل، بهدف تقليل حجم النمو العشوائي خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس المصري أن هناك أزمة في النمو السكاني وهي مسؤولة عن مشاكل كثيرة في كل القطاعات مثل الصحة والصناعة والزراعة، مبينا أن موضوع تنظيم الأسرة أخذ اهتمام الدولة، لكن لا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وعنيفة في المرحلة المقبلة في هذا الشأن.

