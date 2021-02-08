أوروبا تخفف الإغلاق.. والنمسا تفتح مساجدها اليوم

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: بدأت دول اوروبية في تخفيف اجراءات الحظر والاغلاق بعد تراجع معدلات الاصابة والوفيات بوباء «كورونا» عالميا فيما ألمحت روسيا الى ان «عصر الكمامات» قد ينهي في الربيع القادم رغم اكتشاف مزيد من السلالات المتحورة للفيروس.

وفي تطور لافت قررت الهيئة الاسلامية في النمسا أمس رفع تعليق اداء الصلوات في جميع المساجد ابتداء من اليوم وذلك بعد انتهاء تدابير الاغلاق الشامل لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وشددت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني على ضرورة ارتداء المصلين للكمام الطبي والذي فرضته السلطات مؤخرا اضافة الى التقيد بالتباعد لمسافة مترين واحضار سجادة الصلاة الخاصة فضلا عن الوضوء في المنزل اذ ستكون دورات المياه مغلقة.

وتأتي هذه التدابير التزاما بالاجراءات والقيود المفروضة من قبل السلطات المعنية والتي تهدف الى الحد من انتشار الوباء والحفاظ على حياة الناس. ويعتبر الاسلام في النمسا ثاني أكبر دين من حيث الانتشار بعد المسيحية الكاثوليكية اذ يصل عدد المسلمين في هذا البلد الى أكثر من 800 الف شخص. ومن المقرر ان تبدأ النمسا اليوم بانهاء اجراءات الاغلاق التي بدأت في الـ26 من ديسمبر الماضي بشكل تدريجي اذ ستتم العودة للمدارس كما سيتم اعادة فتح الاسواق وفقا لقيود وشروط محددة.

وفي موسكو أفاد موقع «ار بي كا» الروسي أن تخفيف نظام ارتداء أقنعة الوجه الطبية «الكمامات» في روسيا قد يجري في نهاية الربيع القادم، حال تنفيذ عدد من الشروط. ونقل الموقع عن الطبيبة المتخصصة في علم المناعة من مركز التلقيح الأوروبي زويا سكوربيليفا، أن الشروط الضرورية لتخفيف نظام ارتداء أقنعة الوجه تتمثل في التلقيح الجماعي وبلوغ المناعة الجماعية. وقالت «عدد المصابين بالمرض يجب أن ينخفض بشكل كبير والعام الماضي شهدنا انخفاضا ملحوظا في عدد الاصابات الجديدة نهاية الربيع بالذات وكان الصيف الماضي هادئا لحد ما، لذلك من الممكن أن يكون بامكاننا حقا التخلي عن ارتداء أقنعة الوجه بحلول نهاية الربيع القادم». أما عالم المناعة وطبيب الحساسية، فلاديمير بوليبوك، فيعتقد أن الغاء القيود الصحية قد يتم قبل نهاية الربيع، وخاصة في أبريل أو مايو القادمين.

الى ذلك ساهمت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في كاليفورنيا، والتي تختلف جينيا عن سلالة بريطانيا، بزيادة أعداد الاصابات، لكنها تتطلب نفس اجراءات الوقاية التي باتت معروفة. وبحسب الأطباء، فان سلالة كاليفورنيا من الفيروس مختلفةٌ عن أي من السلالات الأخرى التي تمت ملاحظتها مثل سلالة بريطانيا وافريقيا والبرازيل. وليست هناك بيانات تظهر أنها أكثر خطورة، فقد تكون معدية أكثر لكنها ليست أشد خطرا. وحتى الآن، جميع البيانات لا يوجد فيها ما يشير الى أن اللقاح سيكون أقل فعالية، لكن يجب اجراء المزيد من الدراسات.

