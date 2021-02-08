الأردن: بدء عودة الطلاب إلى المدارس

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عمان – الوكالات: توجه مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الأردنيين الى مدارسهم صباح أمس في اطار عودة تدريجية لأكثر من مليوني طالب ضمن خطة أعدتها وزارة التربية بعد انخفاض الاصابات بفيروس كورونا.

وتراجع عدد الاصابات بـ«كورونا» في الأردن خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتسجل في المملكة حاليا نحو ألف اصابة يومية بعد أن كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر. وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان لقناة «المملكة» الرسمية ان أكثر من 773 ألف طالب وطالبة خصوصا من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولي ورياض الأطفال يعودون «بشكل وجاهي الى مدارسهم الحكومية والخاصة».

وأضاف أن حوالى 288 ألفا آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير الحالي، موضحا أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر من مليون ومئة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، سيعودون اعتبارا من السابع من مارس المقبل. وأوضح القرعان أن «طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي ان كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال ابلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع الزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقيمية في المدارس بشكل وجاهي».

