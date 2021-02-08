تشيلي: تلقيح أكثر من 550 ألف شخص خلال 3 أيام

عربيات ودوليات

سانتياغو- الوكالات: أعطت تشيلي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ550 ألف شخص، بعد ثلاثة أيام من اطلاق حملتها الكبيرة للتطعيم التي تستهدف أولاً المسنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة. وكانت الحكومة والبلديات وضعت اعتباراً من الأربعاء في الخدمة ملاعب ومراكز رياضية اضافة الى مراكز الرعاية الحكومية في كافة أنحاء البلاد، لتحقيق هدف تطعيم خمسة ملايين شخص بحلول نهاية مارس و15 مليوناً في يوليو من أصل 18 مليون نسمة في البلاد.

وسبق أن بدأت تشيلي بتطعيم العاملين في القطاع الصحي في ديسمبر بعد أن تلقت شحنة أولى تتضمن 154 ألف جرعة من لقاح «فايزر/بايونتيك».

وشهدت حملة التلقيح المجانية بدءاً من الأربعاء، انضمام عدد كبير من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاماً، اذ انهم أول من تلقى دعوات للتلقيح في الأسبوع الأول من الحملة.

وأوضح وزير الصحة انريكي باريس أن يوم الجمعة وحده شهد تطعيم 112,619 شخصاً تتجاوز أعمارهم 85 عاماً. وقال «بذلوا جهداً الخروج من منازلهم، بفرح واقتناع كبير بأن (اللقاح) سيعطي بصيص أمل لمستقبلهم».

