خامنئي يحدد شروط العودة إلى الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أكد المرشد الاعلى الايراني، آية الله علي خامنئي، امس أن «شرط طهران للعودة عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، هو الغاء كافة العقوبات»، مشددا على أن «هذا موقف لن يتغير». وأشار خامنئي الى أن «ايران لن تتراجع عن خفض الالتزامات بشأن الاتفاق النووي، الا بعد التحقق من صحة رفع العقوبات، وهذا موقف يتفق عليه جميع المسؤولين».

وقال خامنئي «المواقف الأميركية والأوروبية تجاه الاتفاق النووي الايراني خاوية ولا تستند الى أي منطق» لافتا الى أنه «لاتوجد أذن صاغية في ايران للتصريحات الخاوية في أميركا وأوروبا، تجاه الاتفاق النووي».

وأضاف «الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، انتهكت كافة التزاماتها في الاتفاق النووي، ولا يحق لها فرض الشروط على ايران للعودة الى الاتفاق»، موضحا أن «أميركا والدول الأوروبية رفعت بعض العقوبات عن ايران، وليس جميعها، في بداية تطبيق الاتفاق النووي، ثم عادت وفرضت العقوبات وضاعفتها» وشدد المرشد الايراني على أن «طهران هي التي يجب أن تفرض شروطا للعودة للاتفاق النووي، لأنها نفذت كل التزاماتها» مؤكدا أن «الغاء العقوبات لا ينبغي أن يكون على الورق، أو باصدار بيان».

من جهته حض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعا للعودة، مشيرا الى أن قانونا وافق عليه البرلمان الايراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي اذا لم يتم تخفيف عقوبات واشنطن بحلول 21 فبراير. وأشار ظريف أيضا الى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في ايران في يونيو حول الملف، معتبراً أنه لو انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك الى تقويض الاتفاق بشكل أكبر. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «همشهري» الايرانية «الوقت ينفد أمام الأميركيين، بسبب قانون البرلمان وأيضا بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الايرانية الجديدة».

في المقابل أوضح مسؤول حكومي أميركي في تصريحات لشبكة «سي ان ان» أن هناك قلقا متزايدا داخل ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن أنشطة التخصيب الايرانية قد تمنع تحقيق اتفاق نووي جديد. وقال المسؤول ان ادارة بايدن تحاول في الوقت الحالي التوصل الى اتفاق داخلي لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الملف النووي الايراني. وأشار الى أن الادارة بالفعل «رسمت الخطوط الأولى في المعركة ضد ايران» دون ذكرها.

