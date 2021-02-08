فلسطين تسرع التنسيق مع «الجنائية الدولية» لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

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رام الله – الوكالات: أعلنت السلطة الفلسطينية أنه تم الشروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين بعد قرار المحكمة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية في حين دعت حركة «حماس» الى «جلب مجرمي الحرب» الاسرائيليين الى المحاكم الدولية. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ان الجهات المختصة بدأت على الفور التنسيق مع الجنائية الدولية لتسريع فتح تحقيق رسمي في فلسطين، معتبرا أن القرار يتيح محاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل أمام المحكمة الجنائية. وأعلنت المحكمة الجمعة أنها «قررت بالأغلبية أن اختصاص المحكمة القضائي الاقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد الى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967».من جانبه اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة القرار انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية مؤكدا أن القرار يحمل قيمة قانونية، لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية. بدروها رحبت حركة «حماس» بالقرار، داعية الى «جلب مجرمي الحرب» الاسرائيليين الى المحاكم الدولية. وقالت في بيان ان «الخطوة مهمة»، مضيفة أن «الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة الى المحاكم الدولية ومحاسبتهم». في المقابل، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه معاد للسامية، واستهدافٌ لاسرائيل. وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت «مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية»، وأنها تتجاهل «جرائم الحرب الحقيقية».