«سوق الكلى».. فقراء الأفغان مصدر «الأعضاء الطازجة»!

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كابول – الوكالات: يساعد انتشار الفقر بمدينة هيرات في أفغانستان على انتعاش سوق غير شرعية لبيع وشراء الكلى، الأمر الذي وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه يمثل بوابة لبؤس جديد لأكثر الفئات ضعفا في البلاد. وخارج المستشفى يتزاحم البائعون والمشترون، الذين ينظرون الى بعضهم بعضاً بحذر؛ «الفقراء يبحثون عن المال مقابل بيع أعضائهم الحيوية، والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو من يمثلهم يتطلعون الى شرائها». وتقول «نيويورك تايمز» ان تجارة بيع الكلى بطريقة غير قانونية في مدينة هيرات بغرب أفغانستان تزدهر وتغذيها الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف، وفقر الأراضي المحيطة والحرب التي لاتنتهي، وكذلك مستشفى خاص طموح أعلن عن نفسه كأول مركز لزراعة الكلى في البلاد.

وأضافت الصحيفة «في أفغانستان كما هي الحال في معظم البلدان، يعد بيع وشراء الأعضاء البشرية غير قانوني وكذلك زراعتها. لكن هذه الممارسة تظل مشكلة عالمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكلى، حيث يمكن لمعظم المتبرعين العيش بكلية واحدة فقط».

ووفقا لمبادئ تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء والنسج البشرية فانه ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والنُسج والأعضاء مجاناً فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النُسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الـزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن أحمد زين فقيري وهو مدرس يبحث عن كلية لوالده المصاب بمرض خطير خارج مستشفى لقمان حكيم، قوله «هؤلاء الناس يحتاجون الى المال». وكان من بين هؤلاء المزارع الشاب حليم أحمد (21 عاما) الذي سمع بسوق الكلى، وتطلع الى البيع بعد فشل حصاده. لكن نيويورك تايمز تقول: «ستكون العواقب وخيمة عليه».وبالنسبة لمستشفى لقمان حكيم، فان عمليات زرع الكلى تمثل تجارة كبيرة لها وهناك يتباهى المسؤولون باجراء أكثر من ألف عملية زرع كلى في غضون خمس سنوات وجذب مرضى من جميع أنحاء أفغانستان وخارجها. وبحسب الصحيفة، فان مدينة هيرات بها امدادات من «الأعضاء الطازجة» يبدو أنها لا تنتهي. ولدى سؤاله عما اذا كان المستشفى قد حقق أرباحا جيدة من العمليات، قال مسعود غفوري، كبير المديرين الماليين «يمكنك قول ذلك».

ويقوم المستشفى بازالة وزرع الكلى ورعاية الشفاء الأولية لكلا المريضين ويقول البائعون ان المشترين يغطون رسوم المستشفى وبعد أيام قليلة يقضوها في جناح التعافي، يتم اعادتهم الى المنزل.يقول الأطباء ان موافقة «المتبرع» على ازالة كليته هو اجراء ليس من اختصاص المستشفى. ونقلت «نيويورك تايمز» عن الطبيب في المستشفى فريد أحمد اعجاز أن أكثر من عشرة فقراء من سكان هيرات يكذبون عند حديثهم لنيويورك تايمز عن بيع كليتيهم مقابل المال. لكنه في وقت لاحق، اعترف بأنهم ربما لا يكذبون.

