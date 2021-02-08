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دوليه

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نيكس تفوق على بورتلاند


قاد جوليوس راندل وإلفريد بايتون مع 22 نقطة لكل منهما، فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 110-99 أول من أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وأضاف راندل الى سجله التهديفي، 11 متابعة، فيما ساهم الكندي آر جي باريت بـ 18 نقطة، فيما تألق لاعب الاحتياط أليكس بوركس مع 16 نقطة من بين 6 لاعبين سجلوا أكثر من 10 نقاط.وكان داميان ليلارد أفضل مسجل للفريق الخاسر مع 29 نقطة، بينما أضاف زميله غاري ترنت 19.قال بوركس «نحاول فقط أن نلعب بقوة. الفوز بألعاب مفتوحة يحدث عندما تلعب بقوة، وهذا ما حصل».


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