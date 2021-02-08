إيفرتون فرض التعادل على مان يونايتد

دوليه

حرم ايفرتون مضيفه مان يونايتد من إبقاء الضغط على جاره وغريمه سيتي المتصدر عندما فرض عليه تعادلا قاتلا ومثيرا 3-3 في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي أول من أمس. واكتفى يونايتد الثاني بنقطة رافعا رصيده الى 45 نقطة.

وسجل الاوروغوياني ادينسون كافاني (24)، البرتغالي برونو فرنانديش (45) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70) أهداف اصحاب الارض فيما أحرز الـ «توفيز» هدفين في غضون ثلاث دقائق عبر الفرنسي عبودلاي دوكوريه (49) والكولومبي خاميس رودريغيس (52) قبل ان يسجل دومينيك كالفرت-لوين هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وقال المدريب النرويجي اولي غونار سولسكاير «قدمنا اداء جيدا على صعيد الهجوم ولكن يجب ان نتوقف عن استقبال الاهداف السهلة». وقلل من امكانية المنافسة على لقب اول في الدوري منذ عام 2013 «لا نتحدث عن الفوز بالالقاب. هذا الفريق أتى من مكان بعيد» في اشارة الى انهاء الموسم الفائت متخلفا ب33 نقطة عن ليفربول البطل.

وكانت جماهير يونايتد تأمل ان يخرج ناديها بالنقاط الثلاث في الذكرى الثالثة والستين لسقوط طائرة الفريق في ميونيخ اثناء عودتها من بلغراد في 6 فبراير 1958 بعد مباراة الدور ربع النهائي من دوري الابطال (حاليا) ضد ريد ستار الصربي، ما ادى الى وفاة 8 لاعبين حيث وقف الجميع دقيقة صمت قبل صافرة البداية.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي رصيده الى 37 نقطة في المركز السادس موقتا.

ودخل يونايتد الى اللقاء منتشيًا من فوزه التاريخي بنتيجة 9-0 على ساوثمبتون في المرحلة السابقة عاد به الى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عندما رفع ماركوس راشفود عرضية رائعة عن الرواق الأيمن نحو القائم الثاني تابعها كافاني رأسية (24). وخرج الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 39 بسبب اصابة عضلية في الفخذ ودخل مكانه البرازيلي فريد.

وسجل فرنانديش الهدف الثاني بتسديدة رائعة غير متوقعة بيمناه من خارج المنطقة لولبية فوق الحارس (45). الا ان بداية الشوط الثاني شهدت انتفاضة لايفرتون الذي عادل النتيجة في غضون ثلاث دقائق، إذ قلّص بداية عندما مرر كالفرت-لوين عرضية كان دي خيا قادرًا على التقاط الكرة الا انه ابعدها لتتهيأ امام دوكوريه تابعها سهلة في الشباك (49).

ولعب الفرنسي دور الممرر بعد ثلاث دقائق بتمريرة حاسمة الى رودريغيس داخل المنطقة سددها بيسراه على يسار دي خيا (52).

وسجل ماكتوميناي هدف التقدم لاصحاب الارض برأسية اثر كرة ثابتة نفذها لوك شو (70) قبل ان تعلو تسديدة فرنانديش العارضة (77). وحصل يونايتد على فرصة اخرى عن طريق راشفود الا ان كرته مرت بجانب القائم (78).

وخطف ايفرتون هدفًا قاتلا عندما رفع مايكل كين كرة طويلة من ضربة ثابتة وصلت الى كالفرت-لوين وسط هشاشة دفاعية من لاعبي يونايتد تابعها في المرمى (90+5).

وعاد أرسنال إلى دوامة النتائج السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري بسقوطه أمام مضيفه أستون فيلا 0-1.

ويحتل ارسنال المركز العاشر بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، واستون فيلا الثامن مؤقتا. وكان النادي اللندني انزلق الى منطقة الهبوط في نوفمبر، بعد خسارته أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة. وقال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الخسارة «في الدوري الممتاز، عندما تمنح هدفًا لخصمك - وقد منحناهم ثلاث فرص اخرى لاكون صريحًا - ومن ثم لا تكون حاسمًا في منطقة منافسك، لن تفوز بالمباريات».

وفرّط وست هام بفرصة الارتقاء الى المركز الرابع ولو موقتًا بتعادله سلبا مع مضيفه فولهام في لقاء شهد طرد التشيكي توماس سوتشيك من جانب الضيوف في الدقيقة الاخيرة (90+7).

وأثارت البطاقة التي اشهرها الحكم مايك دين الجدل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» لصدام غير متعمد من التشيكي على المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش.

ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس رصيده الى 39 نقطة في المركز الخامس.

وحقق نيوكاسل فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفه ساوثمبتون في مباراة شهدت ايضًا طرد الايرلندي جيف هندريك من جانب أصحاب الارض في الدقيقة 50.

وسجل جوزيف ويلوك المعار من ارسنال (16) والباراغوياني ميغيل ألميرون (26 و45+4) أهداف الـ «ماغبايرز» فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو المنتقل منذ بضعة أيام من ليفربول معارا حتى نهاية الموسم (30) وجيمس وارد-براوز (48) هدفي فريق ساوثمبتون.

