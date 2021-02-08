لايبزيغ يقترب من المقدمة

دوليه

عاد الوصيف لايبزيغ الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط بفوزه على مضيفه شالكه 3-0 اول من امس، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الالماني.

وكان النادي البافاري فاز على هرتا برلين بهدف نظيف الجمعة، رافعا رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة في مباراته المحلية الاخيرة قبل استحقاقه الدولي في قطر حيث توجه للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية ضمن مسعاه لتحقيق سداسية تاريخية.

ويدين لايبزيغ بالنقاط الثلاث الى مدافعه الفرنسي نوردي موكيلي (45+3) ووسطه النمسوي مارسيل سابيتزر (73)، والمجري فيلموس «ويلي» أوربان (87).

وحقق الوصيف فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني.في المقابل، لم يحصد شالكه سوى 8 نقاط منذ بداية الموسم وهو يتذيل الترتيب، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الاخيرة، اذ تعادل مرة وخسر في خمس، علما أن فوزه الاخير يعود إلى المرحلة 15 على هوفنهايم 4-0.

وفي مباريات أخرى، ألحق فرايبورغ في عقر داره الخسارة الثالثة ببوروسيا دورتموند في الدوري في اربع مباريات بفوزه عليه 2-1، سجلهما الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (49) والفرنسي جوناثان شميد (52)، فيما سجل للخاسر الكاميروني يوسوفا موكوكو.

وبعد سقوطه في مباراتين تواليًا في الدوري، عاد دورتموند الى سكة الانتصارات من بوابة أوغسبورغ 3-1 الاسبوع الفائت وثم فاز على بادربورن من الدرجة الثانية 3-2 في الكأس المحلية قبل ان يعود الى دوامة الهزائم.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوزه العريض على شتوتغارت 5-2، سجل للفائز لاعب الوسط كيريم ديميرباي هدفين (18 و31) والمهاجم الجامايكي ليون بايلي (56) وفلوريان فيرنز (68) وديماراي غواي (84). فيما سجل هدفي الخاسر البديل المهاجم النمسوي ساسا كالادزيتش (50 و77). وفاز ماينتس على أونيون برلين بهدف نظيف، وأوغسبورغ على فولفسبورغ 2-0. وقاد المهاجم إلفيس ريتشبيكاي فريقه كولن للفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 3 و55. وكان مونشنغلادباخ سجل هدف التعادل عبر فلوريان نيوهاوس (16).

