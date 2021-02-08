فوز صعب لريال ومستحق لإشبيلية

دوليه

حقق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه هويسكا 2-1 بفضل ثنائية تاريخية لمدافعه الفرنسي رافايل فاران واستعاد موقتا المركز الثاني، فيما صعد إشبيلية للمركز الثالث موقتا بفوزه على خيتافي 3-0 أول من امس، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الاسباني. في الاولى، قلب النادي المدريدي تخلفه 0-1، إلى فوز بثنائية هي الاولى لفاران بقميص فريقه منذ انضمامه إليه عام 2011، سجهلما في الدقيقتين 55 و84. وكان الفريق الخاسر افتتح التسجيل عبر خافي غالان (48).

وعلّق فاران على إنجازه بالقول «عندما تكون الامور صعبة، تُظهر شخصيتك»، وتابع «هو فوز مهم جداً، علينا أن نبدّل الديناميكية. علينا أن نفوز وأن نعزز ثقتنا. مررنا بفترة صعبة ولكن علينا أن نقاتل حتّى النهاية».

وهو الفوز الثالث عشر لريال مدريد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويستعيد موقتا الوصافة، وبفارق نقطة عن اشبيلية الثالث ويتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر «الجار» أتلتيكو (50) الذي يلعب مع سلتا فيغو اليوم في ختام المنافسات ويملك مباراة مؤجلة.

وعاد ريال مدريد الى سكة الانتصارات مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الى المقاعد بعد تعافيه من فيروس كورونا، بعد خسارته على أرضه امام ليفانتي 1-2 في المرحلة السابقة، كانت الأولى في «الليغا» منذ شهرين. وفي الثانية، صعد إشبيلية للمركز الثالث موقتا برصيد 42 نقطة وشدد الخناق على برشلونة، بعد ثلاثيته في مرمى غيتافي. وشهد اللقاء إصابة مهاجم الفريق الأندلسي الارجنتيني لوكاس أوكامبوس بعد تدخل قوي من لاعب توغو دجيني داكونام أورتيغا الذي طرده الحكم ببطاقة حمراء في الدقيقة 54، ليتبعها بأخريين في وجه مدربي الفريقين خولين لوبيتيغي (إشبيلية) وخوسيه بوردالاس.

ومن أول لمسة وأول كرة للبديل منير الحدادي سجل هدف السبق واضعا حدا لاهدار الفرص ومنح الاسبقية لفريقه (67). ونجح إشبيلية في مسعاه فسجل الهدف الثاني بفضل بديل أوكامبوس مواطنه أليخاندرو غوميز (87). وأضاف النصيري الهدف الثالث بعد تمريرة من البرازيلي فرناندو وضعته بمواجهة الحارس ليتجاوزه ويسجل في المرمى الخالي (89).

في مباراة أخرى، فرط فياريال بتقدمه بهدفين في الشوط الاول ليسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 2-2. ورفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، وإلتشي إلى 18 نقطة في المركز 19 قبل الاخير.

وافتتحت المرحلة بفوز ألافيس على بلد الوليد 1 - 0 الجمعة، واستكملت اليوم بتعادل ليفانتي مع غرناطة 2 - 2.

