رونالدو قاد يوفنتوس إلى الفوز على روما

دوليه

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغ الجمعة عامه الـ36 مواجهة المركز الثالث عندما قاد يوفنتوس للفوز على ضيفه روما 2-0 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي أول من أمس بتسجيله الهدف الاول. وسجل رونالدو (13) والبرازيلي روجيه إبانييز (69 خطأ في مرمى فريقه) هدفي السيدة العجوز. ورفع بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث متأخراً عن قطبي ميلانو بأربع وخمس نقاط تواليًا، فيما تجمد رصيد فريق العاصمة عند 40 في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

واستعد فريق المدرب اندريا بيرلو بأفضل طريقة للقاء الاياب ضد انتر غدا في نصف نهائي مسابقة الكأس بعد أن وضع قدمًا في النهائي بفوزه عليه في عقر داره ذهابًا منتصف الاسبوع 2-1 بثنائية لرونالدو. وقال بيرلو «لقد وجدنا الحماس، بتنا اكثر تماسكًا واكثر تنبهًا في الدفاع». وتابع المتوج بكأس العام 2006 «تتعلم من المباريات والهزائم. تتعلم شيئًا من كل مباراة خاصة وأنها تكتيكية جدًا في ايطاليا ولا يمكنك خوض اي مباراة مثل اخرى. كما أحظى بدعم نادٍ عظيم».

وعاد رونالدو حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات الى هوايته المفضلة بتسجيل الاهداف في الدوري بعد صيامه في آخر ثلاث مباريات رافعًا رصيده الى 16 هدفًا في «سيري أ» هذا الموسم ومسجلا الهدف رقم 300 في مسيرته بعد بلوغه عامه الثلاثين.

ويحل يوفنتوس على نابولي في الدوري الاسبوع المقبل قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أصحاب الأرض بعد فاصل مهاري مميز لساندرو مرر على اثره الكرة الى الاسباني ألفارو موراتا ومنه الى الدولي البرتغالي خارج المنطقة تابعها بتسديدة مباغتة بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الاسباني باو لوبيس (13).

وتعاون البديلان كوادرادو والسويدي ديان كولوسيفسكي بعد اربع دقائق من نزولهما في الهدف الثاني ليوفنتوس، بعدما مرر الاول كرة بينينة للثاني داخل المنطقة مررها الاخير عرضية نحو رونالدو الا ان اباييز تابعها عكسية في مرماه (69).

وفشل نابولي في استغلال سقوط روما والارتقاء الى المركز الرابع على حساب فريق العاصمة بسقوطه امام مضيفه جنوى 1-2. وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 37 نقطة في المركز الخامس كما انه يملك مباراة مؤجلة ضد يوفنتوس من المرحلة الثالثة لذا كانت الفرصة مواتية لاحتلال مركز مؤهل الى دوري الابطال.وسجل المقدوني غوران بانديف هدفي اصحاب الارض (11 و26) فيما أحرز ماتيو بوليتانو هدف الضيوف (79).

وفرّط أتالانتا بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة على ارضه ليخرج بتعادل مخيّب 3-3 أمام ضيفه تورينو ويفشل في العودة الى سكة الانتصارات.

