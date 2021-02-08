جراحة ناجحة لراموس

دوليه

يواجه قلب دفاع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس خطر الغياب عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي، بعد إعلان ناديه اول من أمس عن خضوعه لجراحة في ركبته. وقال ريال مدريد في بيان «خضع قائدنا سيرخيو راموس لجراحة ناجحة في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى». ويتوقع أن يغيب راموس بين ستة وثمانية أسابيع بحسب الصحف المحلية، ما يعني انه سيبتعد عن مبارتي فريقه في دوري الابطال في 24 فبراير و16 مارس، ليشكل ضربة قوية لتشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ويأمل زيدان أن يعود لاعبه إلى ربع نهائي محتمل في ابريل بالاضافة الى الكلاسيكو المحلي ضد برشلونة في 11 ابريل. ولم يلعب راموس (35 عاما) منذ 14 يناير، عندما خسر الفريق الملكي امام اتلتيك بلباو في نصف نهائي الكاس السوبر الاسبانية. ويراقب أيضا مدرب المنتخب لويس انريكي حالة راموس، قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل، بالاضافة الى تصفيات مونديال 2022 في نهاية مارس ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو. كما دخل اللاعب في مفاوضات مع حامل لقب الدوري حول تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو. وكان اللاعب قد عاد الى التمارين الاسبوع الماضي، لكن آلاما إضافية في ركبته اليسرى دفعت الاطباء للجوء الى خيار الجراحة.