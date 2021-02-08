الانتصار الرابع على التوالي لليون

دوليه

حقق ليون فوزه الرابع تواليا أمام ستراسبورغ 3-0 المنقوص عدديا وتصدر مؤقتا ترتيب الدوري الفرنسي ضمن منافسات المرحلة 24 أول من أمس. واستفاد ليون من طرد لاعب وسط ستراسبورغ أدريان توماسون قي الدقيقة 14 لنيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة: الاولى اثر خطأ على البرازيلي تياغو منديش والثانية بسبب اعتراضه على القرار، لتسجيل ثلاثية، منها ثنائية لقائده ومهاجمه الهولندي ممفيس ديباي (20 و68)، فيما اضاف المهاجم الكاميروني كارل توكو-إيكامبي الثالث (30). وعلّق مدرب ليون رودي غارسيا على انجاز فريقه بالقول «قدمنا مباراة رائعة واستمتعت برؤية فريقي يلعب. أردنا أن نحقق فوزنا الرابع تواليا والضغط على منافسينا الذين يلعبون الأحد». وتابع «سجلنا ثلاثة أهداف وركلة حرة مباشرة رائعة للاعب (ممفيس ديباي) تدرب على حالات كهذه الجمعة خلال التمارين. كما تمكنت من توفير جهود بعض اللاعبين للاستحقاقات المقبلة». وأكد مدرب ليل وروما ومرسيليا السابق أن فريقه تحرك بشكل جيد في بداية المباراة وخلق الفرص للتسجيل وانه «عرف كيف يتعامل مع التفوق العددي أمام منافس تراجع أمام منطقته. الآن، سنتحضر لمباراة الكأس أمام أجاكسيو غدا. لقد أنجزنا عملنا». وهو الفوز الخامس عشر لليون هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة. وتابع رين نزيف النقاط فعاد بتعادل سلبي مخيب أمام الوافد حديثا مضيفه لنس، ليتوقف رصيده عند نقطتين في مبارياته الثلاث الاخيرة ويحتل المركز الخامس (38 نقطة) ضمن مساعيه لحجز احدى البطاقات المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.