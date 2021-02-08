بايرن والأهلي في نصف النهائي الليلة

دوليه

تتجه الأنظار في 09:00 مساء اليوم الى ستاد أحمد بن علي الذي يستضيف الموقعة المرتقبة بين بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري، في نصف نهائي كأس العالم 2020 للأندية التي تقام في قطر.وان حالف بايرن المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا التوفيق في الفوز باللقب، فسيكون ذلك تكرارا لانجازهم في نسخة 2013 في المغرب والتي فاز فيها الفريق البافاري على الرجاء بهدفين دون رد.

وكانت بعثة بايرن ميونيخ وصلت أول من امس الى الدوحة للمشاركة في البطولة، وفور الوصول لأرض مطار حمد الدولي، أجرى أعضاء البعثة فحوصات كورونا المستجد وتوجهوا بعدها على الفور لمقار اقامتهم، وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها خلال البطولة، والتي تقتضي اجراء فحوصات دورية للتأكد من الخلو من الفيروس والتواجد ضمن حيز آمن طوال فترة المسابقات فيما يعرف باسم «الفقاعة الطبية». بدوره يرفع الأهلي بطل أفريقيا راية التحدي بعد تأهله لهذا الدور على حساب الدحيل القطري بالفوز عليه في بداية مشوراه بالبطولة بهدف نظيف سجله حسين الشحات. ووصل الأهلي لنصف نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة 2006 التي شهدت حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ونسختي 2012 وحل رابعا بجانب النسخة الحالية. وواجه الأهلي بايرن ميونيخ 3 مرات وديا الأولى عام 1977 وفاز الفريق المصري بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة والثانية في القاهرة أيضا عام 1984 وخسر الأهلي 1-2 والثالثة بقطر على نفس الملعب الذي يستضيف لقاء اليوم وفاز بايرن 2-1 عام 2012.

ورغم ان التفوق في كافة الجوانب الفردية والجماعية والفنية لصالح بايرن الا أن العملاق البافاري يواجه شبح الاجهاد الذي ضرب الفريق.

وخاض بايرن مباراة قوية ضد هيرتا برلين وسط الثلوج يوم الجمعة وتأخرت رحلة طيرانه وقضى اللاعبون الليلة بعدها في الطائرة التي تأخرت لأكثر من 7 ساعات.

ويمتلك بايرن قوة هجومية ضاربة تتمثل بنجمه روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان وليروي ساني وتوماس مولر وسيرجي غنابري.على الجانب الآخر سيلعب الأهلي المباراة بأقصى طاقته خشية التعرض لخسارة كبيرة خاصة وأن الحديث دائما عن خسارة برشلونة أمام العملاق البافاري 8 2 بدوري الأبطال ومدى امكانية تكرار تلك النتيجة الليلة.

