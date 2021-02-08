جولة «الكبيرين»

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حقق القادسية فوزا صعبا على السالمية بهدف متأخر للأردني عدي الصيفي أول من أمس في ختام الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة الذي من المقرر أن يتوقف شهرا على الأقل وفقا للقرارات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد. واذا لن يستثنى نشاط كرة القدم من قرار الايقاف، فإن العربي والنصر سيظلان على قمة الترتيب الى حين استئناف النشاط بعد أن رفع الأخضر والعنابي رصيدهما الى 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يأتي القادسية خلفهما مباشرة بـ 6 نقاط بعد فوزه على السالمية.

ولم تكن قمة الجولة التي جمعت الأصفر والسماوي على مستوى الطموحات لانها جاءت دون المستوى، ولم يقدم الفريقان العرض المتوقع خصوصا أن كليهما قادم من خسارة في الجولة الماضية. وباستثناء التمريرة الرائعة التي لعبها سيف الحشان الى عدي الصيفي وسجل منها هدف اللقاء الوحيد، فان معظم الألعاب كانت بعيدة جدا عن كرة القدم، خصوصا في الشوط الثاني الذي كثرت فيه التمريرات المقطوعة.

واذا كان القادسية خطف النقاط الثلاث وظل على مقربة من الصدارة، فان السالمية عاد مجددا الى التذبذب في المستوى والنتائج، وهو أمر تكرر في المواسم الأخيرة وجعل السماوي منافسا على استحياء للكويت والقادسية على لقب الدوري. وقد يكون الرابح الأكبر في هذه الجولة هو العربي الذي تبوأ صدارة كان ينشدها منذ مواسم عدة، ومع أن الوقت ما زال مبكرا على الحديث عن اللقب، الا جماهير الفريق رفعت سقف الطموحات الأمر الذي قد يضع اللاعبين تحت الضغط في الجولات المقبلة، علما بأن الأخضر كان مقبلا على مواجهة مرتقبة مع الغريم التقليدي القادسية بعد غد الأربعاء لو قرار ايقاف النشاط. وباستثناء فوز العربي على الشباب بثلاثية نظيفة، وتغلب القادسية على السالمية بهدف دون رد، فان بقية المباريات انتهت بالتعادل، الكويت مع خيطان 0-0، والنصر مع الفحيحيل 1-1، وكاظمة مع الساحل بالنتيجة ذاتها، ولا شك أن بداية الأبيض حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة غير مرضية لجماهيره، وهي استمرار للمستوى غير المطمئن الذي ظهر عليه في دوري التصنيف رغم تتويجه بلقبي السوبر وكأس ولي العهد. وبينما حقق خيطان وكاظمة النقطة الأولى، أحرج الفحيحيل النصر المتصدر السابق وأجبره على التعادل، بينما واصل الساحل عروضه الجيدة محتلا المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

