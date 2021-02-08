الأندية تطالب بالتقنين بدلاً من تعطيل النشاط

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طالب رؤساء وممثلو الأندية خلال اجتماعهم الطارئ في مقر النادي العربي مساء الأول من أمس باستثناء المؤسسة الرياضية من أي تعطيل للنشاط أسوة بما يحدث في جميع دول العالم مع استمرار جائحة كورونا.

وقالت الأندية في بيانها عقب الاجتماع الذي دعا اليه العربي بمناقشة تعطيل النشاط الرياضي للفرق الأولى إنها تخلي مسؤوليتها تماماً عن اي اخفاق متعلق بالاستحقاقات المقبلة وبالاخص الازرق المقبل على استكمال تصفيات مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين فالمنتخب الوطني أمام فرصة للتأهل للدور الثاني.

وأكدت الأندية في بيانها أن قرار ايقاف النشاط الرياضي المفاجئ سيتسبب باضرار وخيمة عليها، حيث يقع على عاتقها التزامات مالية ضخمة من عقود احترافية مختصة بلاعبين ومدربين.

وأهابت الأندية في بيانها بمتخذي القرار أن يكون النهج المتبع هو التقنين بدلا من المنع أو التعطيل حماية لأبنائنا الرياضيين في ظل هذه الظروف الراهنة.

وختمت الأندية الرياضية بيانها بالتعهد والتأكيد على الالتزام الكامل والمطلق في كل ما يتعلق بالاجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وبشكل حازم وصارم التزاما وتقديرا بما تقدمه مؤسسات الدولة المختلفة التابعة لمجلس الوزراء واللجنة المختصة لمكافحة هذا الوباء، والتي تعمل جاهدة في سبيل تجاوز هذه المحنة.

